Sara Corrales habla de supuestos celos de Irina Baeva y rumores de romance con Gabriel Soto Sara Corrales aclaró los rumores de romance con Gabriel Soto tras verse bailando juntos, y habló de los supuestos celos de Irina Baeva. Mira sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un video donde aparecen Gabriel Soto y Sara Corrales bailando generó rumores de romance entre los actores de la telenovela Mi camino es amarte. La actriz colombiana aclaró estos rumores y habló de supuestos celos de Irina Baeva. "Nos atacamos de la risa cuando lo vimos", dijo a la prensa sobre la reacción de Soto y ella al enterarse de los rumores de supuesto affair, reportó en TikTok el periodista Edén Dorantes. "Yo estoy caracterizadísima de Úrsula, él de Memo, fue en medio de una grabación que tuvimos en Querétaro. Empezó a llover, entonces todos nos metimos al salón y yo como buena colombiana pongo a bailar a todo el mundo", dijo sobre el video de ambos bailando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Irina Baeva Gabriel Soto Credit: (Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) Corrales dijo que para divertirse algunos del elenco organizaron un concurso de baile durante una pausa de la filmación de la novela. "Fue una tarde bastante divertida, mientras llovía aprovechamos el tiempo para integrarnos, para pasarla rico. La página de Mi Camino es Amarte sube el video, yo lo reposteé y dos meses después surgieron los rumores", dijo. Describió a Gabriel Soto como un "excelente actor, un ser humano maravilloso" y dice que son amigos. "Es mi pareja en la novela, grabamos 30 escenas diarias, entonces claro que hablo mucho con él y con los actores que me tocan, con Alberto Estrella por ejemplo comparto mucho también, con Alfredo Gatica que hace de mi esposo, la pasamos muy bien, hemos hecho un gran equipo, me la paso delicioso en las grabaciones, estamos disfrutando mucho", contó. Sara Corrales Credit: (John Parra/Getty Images for LARAS) Corrales conoció a Irina Baeva en el 2018 al concursar en un reality show de Univision. Al cuestionarla sobre supuestos celos de Baeva, la actriz colombiana dijo no estar al tanto de eso. "Compartí con ella un proyecto hace varios años que fue Mira Quien Baila, pero compartimos muy poquitito porque ella fue de las primeras participantes en salir, entonces no tuve la oportunidad como de conocerla mucho y pues la verdad desde eso no la veo, no tengo ni idea", afirmó sobre la actriz rusa. Los rumores no le quitan el sueño. "Llevo una vida entera actuando, empecé a los 8 años, entonces creo que ya tengo callo respecto a los chismes, a la prensa, a los medios, a los rumores, la verdad es que ya a uno no le afectan esas cosas. Toda mi vida he tenido que batallar con los medios, con los rumores", añadió Corrales a la prensa.

