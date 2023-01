Sara Corrales habla de sus sentimientos por Gabriel Soto: "Un amor muy bonito" La colombiana ha roto el silencio luego de tantas especulaciones para decir qué es lo que verdaderamente ha estado pasando con Gabriel Soto, su compañero en Mi camino es amarte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando aparecieron hace un tiempo los desmentidos rumores de separación entre Gabriel Soto e Irina Baeva, de inmediato se apuntó a un posible romance del actor y Sara Corrales, su compañero en la telenovela Mi camino es amarte. No obstante, la colombiana ha roto el silencio luego de tantas especulaciones para decir qué es lo que verdaderamente ha estado pasando entre ella y el galán de telenovelas. Según dijo a Televisa Espectáculos, el amor que se tuvieron en la telenovela también trascendió a la vida real, pero en el terreno de la amistad. "En la vida real también hay un amor maravilloso, un amor muy bonito, un amor de compañeros, un amor de amigos, muchísimo respeto", sostuvo. Sara Corrales y Gabriel Soto Credit: Medios y Media/Getty Images; Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images "A Gabriel lo quiero, lo adoro, lo respeto, lo admiro, lo admiro como papá, que eso me parece algo hermoso de él, pero no va por ahí", dijo ante los rumores de un posible romance. "La verdad es que yo me respeto muchísimo, respeto mi amor propio, sé perfectamente en este momento de la vida qué es lo que quiero y qué no", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las especulaciones en torno a una posible relación entre Soto y Corrales se destaparon luego de que el mexicano la ayudara a celebrar su 37 cumpleaños. "No cesa en su anhelo de conquistarla", dijo una fuente a El Heraldo. No obstante, una fuente cercana confirmó a People en Español que Soto y Baeva siguen más enamorados y unidos que nunca, y que incluso continúan sus planes para casarse este año.

