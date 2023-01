¿Quién es el misterioso hombre en la foto de Sara Corrales? La actriz presume su felicidad en las redes sociales en medio de rumores de un posible romance con Gabriel Soto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sara Corrales tiene a sus seguidores especulando sobre la identidad del misterioso hombre que aparece en sus redes sociales y muchos aseguran que podría tratarse de Gabriel Soto. A pesar de la negativa de una posible relación entre los protagonistas de Mi camino es amarte [Univisión], los fanáticos de la actriz aseguran que la instantánea es la confirmación de que están juntos y enamorados. La imagen muestra a Corrales parada a la orilla de la playa, mientras una mano borrosa en primer plano, se extiende hacia ella, mientras la actriz corresponde sonriente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sara Corrales Sara Corrales | Credit: Mezcalent La foto carece de más detalles, sin embargo, los usuarios se han dado a la tarea de comparar la publicación con algunas que publicó Irina Baeva, cuando inició su relación con el actor. "Esa foto me recordó a una que subió Irina por ahí de enero del 2019", comentó una seguidora. "Sarita, es verdad lo de Gabriel Soto, dinos por favor. Queremos saber si tú eres la justiciera", imploró otra. Los rumores de una ruptura entre Soto y Baeva han cobrado fuerza desde hace meses, señalando a Corrales como la nueva conquista del mexicano. Pero ésta, negó en noviembre que exista una relación con su compañero de trabajo. Por el momento, una fuente cercana a Soto y Baeva, confirmó a People en Español, que los tortolitos siguen juntos y más enamorados que nunca, finalizando sus planes de boda. "Viven juntos, siguen juntos, pasaron Navidad y Año Nuevo juntos", aseguró la fuente. "No sé qué afán de separarlos". Mientras los actores aclaran su relación, los fanáticos desde ya aprueban la nueva pareja.

