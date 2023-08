Sara Corrales aclara cómo sigue su relación con Juan Pablo Gil a 2 meses de Top Chef VIP Ambos estaban conociéndose y disfrutándose tras salir de la exitosa competencia culinaria de Telemundo. La actriz colombiana ha hablado ahora al respecto ante las cámaras del programa ¡Siéntese quien pueda! (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sara Corrales Sara Corrales; Juan Pablo Gil | Credit: Instagram Sara Corrales; Instagram Juan Pablo Gil El amor reinó en la segunda temporada de Top Chef VIP que condujo recientemente la presentadora y actriz colombiana Carmen Villalobos. Fueron varios los participantes que tuvieron una química especial durante las grabaciones de la competencia culinaria de Telemundo, entre ellos el mexicano Juan Pablo Gil y la colombiana Sara Corrales. "En la cocina estábamos cocinando todo el tiempo, la verdad, entonces como que nuestro mundo se reducía a estar en el reality y como que ahora salimos y estamos felices conociéndonos, disfrutándonos, o sea como conociéndonos cómo somos fuera de las cocinas…", declaraba Corrales a principios de julio sobre el futuro de su relación con Juan Pablo tras finalizar su aventura culinaria. "En esas estamos [conociéndonos]". Dos meses han transcurrido desde ese momento y muchos fanáticos de Top Chef VIP se preguntan cómo sigue la relación entre ambos. Sara Corrales Sara Corrales | Credit: Instagram Sara Corrales ¿Será que ya son novios oficialmente? Juan Pablo Gil Juan Pablo Gil | Credit: Instagram Juan Pablo Gil Corrales habló al respecto en una reciente entrevista para el programa ¡Siéntese quién pueda!, que Univision transmite de lunes a viernes a las 2 p. m., hora del Este, donde declaró que aún están en la fase de conocerse y ver si son compatibles como pareja. "Nos estamos conociendo. Juan Pablo es un hombre maravilloso, la verdad. Es un hombre con un corazón enorme, o sea qué bonito de verdad haber podido conocer a un ser humano tan bonito como él", expresó la que fuera villana de la exitosa telenovela Mi camino es amarte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, ¿por qué no han dado aún el siguiente paso? "Antes de uno tener una relación yo creo que tiene que ser responsable emocional y afectivamente y conocer a esa persona", aseveró Corrales. "Yo soy cero de me tiro al agua, yo primero conozco, miro, tanteo, veo si somos compatibles y en el momento en el que ambas partes estemos completamente decididas en ese momento podemos decir 'somos pareja y vamos con toda'", señaló.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sara Corrales aclara cómo sigue su relación con Juan Pablo Gil a 2 meses de Top Chef VIP

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.