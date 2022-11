La santera de Aleska Génesis rompe el silencio sobre los polémicos videos de brujería Muchos se preguntan si los videos donde Aleska Génesis hace un amarre a Nicky Jam no habrán sido una estrategia para acaparar la atención. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ahora que en medio de la polémica Aleska Génesis ha sacado su nuevo perfume Black Heart, muchos se preguntan si los recientes videos donde una santera le hacía un amarre a Nicky Jam no habrán sido una estrategia de la modelo venezolana para acaparar toda la atención hacia ella y el lanzamiento de su producto. ¿Se trata de algo planeado? ¿Realmente la modelo quería retener al reguetonero? ¿Se trata de un "fake"? Son preguntas que muchos se han estado haciendo, pero la propia santera que aparentemente hizo el amarre rompió el silencio y aclaró todo lo sucedido. "Que sí, no lo voy a negar", dijo la mujer en una corta entrevista con Despierta América. "Aleska Génesis me contrató para hacerle una consulta, para montar un trabajo". Génesis Aleska Génesis Aleska | Credit: IG/Génesis Aleska La santera reiteró una vez más que no se trata de algo incierto. "Les quiero dejar claro de que sí, sí fue verdad", aseguró. En medio de las habladurías desatadas por el famoso video, la modelo anunció ayer que sorprendería a los seguidores. "¿Está bueno el chisme, no? Y piensan que soy loca, bruja, mala, pum... Pero mañana va a estar mejor porque van a conocer a la verdadera mala". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Genesis Aleska Nicky Jam Credit: Instagram/ Nicky Jam Luego se apareció en sus redes con el lanzamiento de Black Heart, un aroma con la que, según dice, "despertarás sus 5 sentidos 💦💧💧". En los tan vilipendiados videos que salieron a la luz esta semana aparece Aleska en una videollamada con la santera, a quien le pide que haga un amarre para que Nicky Jam "no deje de pensar en mí, me busque desesperadamente, me extrañe, que necesite hacerme el amor, buscarme, estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie solo para mí, que solo piense en mí, que no piense en más nadie".

