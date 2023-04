Sandra Itzel muestra su descontento con La casa de los famosos por usar su imagen: "Me parece una completa falta de respeto" "No está bien que se use nuestra imagen", expresó la actriz y cantante mexicana este miércoles a través de las redes sociales al ver lo sucedido en el exitoso reality show de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Estamos en la recta final de la temporada más exitosa de la casa y esta noche celebramos a los 5 finalistas con la música de La Sonora Dinamita". Telemundo había anunciado que este miércoles celebrarían a los finalistas de su exitoso reality show La casa de los famosos con la música de La Sonora Dinamita. La casa más famosa de la televisión hispana se llenó anoche efectivamente de música, baile y celebración, pero la agrupación anunciada no estuvo presente. Su vocalista, la actriz y cantante mexicana Sandra Itzel, no tardó en mostrar su descontento ante lo sucedido a través de las redes sociales, donde quiso dar una explicación sobre lo ocurrido. "Disculpen la hora, pero es que vengo regresando a casa y me encuentro con un montón de mensajes preguntándome 'Sandra por qué no estabas en La casa de los famosos', 'Sandra por qué no estaba La Sonora Dinamita en La casa de los famosos si los anunciaron'. Y la verdad es que es una situación muy mala que me parece una completa falta de respeto y que creo que es necesario aclarar. No lo hago por nada ni por nadie, lo hago única y exclusivamente por ustedes porque ustedes el público merecen un respeto, merecen una explicación", comenzó compartiendo a través de sus historias de Instagram. "Resulta que el día de ayer [martes] sale un promocional anunciando a los finalistas de La casa de los famosos y diciendo que a los finalistas estarán amenizándolos La Sonora Dinamita utilizando nuestra imagen, nuestra fotografía, y adjunto a continuación ese promocional que se subieron en las páginas oficiales de Telemundo… Como pueden observar en el promocional anterior, les repito, se usa nuestra imagen y esto está subido en las páginas oficiales de Telemundo. El equipo de digital de Sonora Dinamita pregunta acerca de esto y por parte del programa les comentan que se va a utilizar un programa pregrabado, que iban a reutilizar lo que ya estaba grabado de la temporada pasada cuando fuimos a cantar […] y que nos iban a hacer llegar el arte para que se pudiera postear y anunciar a través de las redes sociales de Sonora Dinamita y de los integrantes de Sonora Dinamita, o sea nosotros. Por eso estuvimos anunciando el programa de esta noche. En eso quedó, nosotros nos quedamos esperando a que saliera el programa de esta noche y oh, sorpresa, no salimos nosotros, salió una agrupación que no es la original", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista dejó claro que "no hay ningún problema con que el programa quiera llamar a la agrupación que quieran llamar aunque no sea original", "pero lo que sí no está bien es que se use nuestra imagen, que se confirme a nuestro equipo que algo va a suceder y que de repente salga otra cosa que nada tiene que ver". "Creo que era muy importante que ustedes lo supieran, no fuimos nosotros, no es que nosotros no hayamos querido ir", subrayó. People en Español se puso en contacto con Telemundo para conocer su versión sobre lo sucedido, pero hasta la publicación de esta nota no habíamos obtenido respuesta.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Sandra Itzel muestra su descontento con La casa de los famosos por usar su imagen: "Me parece una completa falta de respeto"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.