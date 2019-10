¿Recuerdas a la niña de Gata salvaje? Hoy es novia de este apuesto galán de telenovelas Sandra Itzel, quien diera vida a Mayrita en la exitosa telenovela Gata salvaje (2002), comparte su vida desde hace varios años con este atractivo galán de telenovelas. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Muchos aún la recuerdan como la tierna Mayrita de la exitosa telenovela Gata salvaje (2002), pero ya han transcurrido más de tres lustros desde que Sandra Itzel diera vida a este entrañable personaje que la catapultó a la fama con apenas 7 añitos. Hoy, a sus 25 primaveras, aquella inocente niña está convertida en una hermosa mujer que continúa abriéndose camino en el mundo artístico, ahora como vocalista de la agrupación musical de la Sonora Dinamita. En el terreno personal, el éxito también sonríe a Itzel, quien mantiene desde hace varios años un feliz noviazgo con un atractivo y musculoso galán de telenovelas. Se trata del actor de origen cubano Adrián Di Monte, quien dio vida al amante de Erika Buenfil en la exitosa telenovela de Televisa La doble vida de Estela Carrillo (2017). Di Monte, que también participó en la tercera temporada de Señora Acero, graba actualmente en México la comedia romántica de Televisa Cita a ciegas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de compartir su vida con un hombre que despierta pasiones entre el sector femenino dado su notable atractivo físico, Itzel está muy segura de su noviazgo y tiene plena confianza en su pareja. “Yo siempre he pensado que los celos son un símbolo de inseguridad y un hombre que te va a ser infiel lo va a ser a cualquier hora del día en cualquier momento y ni te vas a dar cuenta y más si le haces dramas y problemas así que es mejor una mujer tranquila y segura de sí misma, eso mantiene a una pareja”, aseguró la actriz recientemente a través de sus redes sociales. ¿Pero será que entre sus planes próximos está convertirse en madre? “Definitivamente es un plan de vida que tengo muy en mente, uno de mis sueños más grandes es ser mamá. No sé cuándo llegue pero cuando llegue sé que será el momento perfecto y adecuado y voy a llenar de amor a esa criatura”, reconoció la también cantante. Advertisement EDIT POST

