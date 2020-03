Sandra Echeverría estalla: la acusan de causar la ruptura entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann Sandra Echeverría arremete contra el programa ¡Suelta la sopa!: "Son una basura" By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz Sandra Echeverría arremetió contra ¡Suelta la sopa! luego que las redes sociales del programa de televisión de Telemundo publicara una pieza de contenido en el que dejaba entrever que podría ser la tercera en discordia en el matrimonio de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. “Ustedes son una basura. Inventan chismes estúpidos solo para tratar de vender. Ni así venden ya. Yo tengo todo el cariño y respeto por Aislinn y Mauricio y soy inmensamente feliz con mi esposo a quien amo profundamente”, tuiteó la actriz este miércoles. Image zoom Sandra Echeverría y su pareja Leonardo de Lozanne mezcalent Sobre las fotos que supuestamente desataron las sospechas de que ella rompió el matrimonio de la hija de Eugenio Derbez y Ochmann, Echeverría dijo: “Esa foto es de una película que estrenaremos este año”. Image zoom La noticia de la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann ha sido un jarro de agua fría para todos los que quieren y siguen a la pareja. Eso sumado la actual crisis de salud que ocupa el mundo en estos momentos ha hecho que la hija de Eugenio Derbez haya decidido darse un tiempo en las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así lo comunicaba en un emotivo mensaje acompañado de una entrañable foto de su hija con su jovencísima tía. Un escrito que tuvo un contestación muy especial, la de su colega de profesión Sandra Echeverría. En estos días la actriz era señalada como la supuesta tercera en discordia en el matrimonio, unos rumores que quedan absolutamente desmontados con el mensaje de cariño y buen rollo de Sandra. “¡¡Yo igual!! Desconecté de redes sociales contigo. Muy sano para todos”, le contestó Sandra, quien se sumó a esa decisión de tomarse un break del mundo virtual. Advertisement

