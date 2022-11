Sandra Echeverría revela fuerte experiencia paranormal que vivió Cuando Sandra Echeverría realizaba uno de sus trabajos profesionales, fue víctima de una experiencia que le pareció aterradora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por primera vez, Sandra Echeverría decidió narrar la experiencia paranormal que vivió luego de que su abuelo falleciera. Así, la actriz aseguró que el señor fue a visitarla para despedirse, debido a que se encontraba trabajando fuera de su natal México y no pudo asistir a despedirlo. "Cuando estuve en Colombia, un día grabando El clon, tuve la muy desafortunada experiencia de perder a mi abuelito en México. Murió por una embolia cerebral que le dio y fue súper, súper duro. Me acuerdo que, esa noche, estaban todos en el funeral y yo no podía estar con él porque estaba en Colombia", reveló al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). Y siguió su relato. "Juro que cuando me fui a acostar sentí que dos manos [se las frotaron, las abrieron y] me las habían puesto en la espalda. Sentí todo el calor de una persona que estaba a nada de mí. Y lo sentí a él y me entró un miedo, que le dije 'viejito te amo con toda mi vida, pero por favor hazte un poquito para allá porque yo sí me espanto", continuó. "Le dije 'por favor no me espantes porque si me da miedo y estoy aquí solita'. Y juro que a partir de ese momento se quitó ese calor y ya no lo sentí, pero sé que se fue a despedir de mí". Sandra Echeverria Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sandra Echeverría confesó que no fue la única despedida por parte de su familiar. Ahora, esto quedó como una linda experiencia. "También me sucedió que, horas antes de que me avisaran que se había muerto estaba justo por entrar al set a grabar, y abrí la ventana del hotel donde estaba grabando y entró una paloma al cuarto y se salió, y un par de horas después me avisaron que mi abuelito se murió, y sé que fue un mensaje de él", concluyó.

