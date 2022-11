Sandra Echeverría rompe el silencio sobre su divorcio: "No tenemos odio" La actriz mexicana Sandra Echeverría confirma que se inició el proceso de divorcio del cantante Leonardo de Lozanne. La información aquí Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Consternada, pero con la cabeza en alto, Sandra Echevvería habló con la prensa sobre el proceso de divorcio que vive con Leonardo de Lozanne. "En realidad estoy tratando de mantenerlo muy para nosotros porque es un tema realmente muy personal. Estamos pasando por un momento muy complicado, muy difícil", dijo la actriz que mantuvo una relación de 11 años con el cantante. "Pero pues hay que seguir adelante sobre todo por uno mismo, por el hijo y porque también hay mucho amor en la relación". De ese amor nació Andrés, hoy de 7 años. "Creo que cuando entiendes que ya la relación pasó a otro lugar, a lo mejor ahí cuando estás en paz, ya estás bien con la otra persona", aseguró la también cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo crecí con unos papás divorciados que se llevan de maravilla y yo quisiera que mi hijo también creciera igual". Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne en la premiere de "Las Píldoras de mi Novio" Sandra Echeverría y su pareja Leonardo de Lozanne | Credit: mezcalent La realidad es que a pesar de la separación, los artistas están en los mejores términos. "Para nada se trata de atacar el uno al otro, al contrario, les agradecemos a todos ustedes también que nos han dado mucho respeto", dijo durante el evento. "Hay amor, es una historia bonita, ha sido una buena relación. No tenemos odio, no tenemos nada, al contrario, nos amamos, nos queremos y simplemente estamos tomando una decisión por el bien de todos".

