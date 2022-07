Sandra Echeverría revela que fue víctima de bullying por parte de dos actores de Hollywood La desagradable experiencia de Sandra Echeverría con dos colegas durante una filmación ha sido algo que la ha perseguido por mucho tiempo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como muchos actores latinos, Sandra Echeverría también buscó hacerse de un lugar en el mercado hollywoodiense; así, realizó una serie de castings y participó en uno que otro proyecto. Sin embargo, la experiencia para la actriz resultó amarga con dos de sus colegas, Aaron Taylor-Johnson y Taylor Kitsch, con quienes compartió créditos, en 2012, en la cinta Savages, donde también participó su compatriota mexicana Salma Hayek. La protagonista de la bioserie de María Félix considera que fue víctima de bullying. Todo ocurrió durante una de las escenas donde los tres estaban en un vehículo."Me acordé de una historia de bullying en un proyecto que filmé hace 10 años. Dos actores muy famosos. Me volvió a dar mucho coraje. Ya algún día se las contaré. Si pasara hoy, definitivamente los hubiera acusado. Aclaro: bullying, no acoso", advirtió Echeverría en su cuenta de Twitter. "Hace 10 años filmando Savages me tocó una escena con Taylor Kitsch y Aaron Taylor Johnson. Veníamos en una camioneta (yo supuestamente secuestrada con las manos y los pies atados en la cajuela). Pues les pareció muy chistoso entre tomas arrancar la camioneta durísimo", continuó. sandra echeverria foto sombrero Credit: sandra echeverria/instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para que saliera volando y me golpeara con el movimiento de la camioneta. Yo estando atada de pies y manos no me podía agarrar y ellos solo lo hacían más fuerte para que yo me lastimara más. Mi papá veía todo desde lejos y estaba morado de coraje. Yo toda lastimada bajé", continuó. "Decidí no decir nada y aguantarme pero los odie. Dos adolescentes soberbios famosos fueron capaces de hacer eso. También después en la premier Aaron llegó a disculparse. Por lo menos él sí parecía sentirse mal. A Taylor le valió madre. ¿Eso te da el poder de Hollywood? No lo sé". Sandra Echeverría, quien recibió muestras de apoyo de los usuarios, considera que ahora está más preparada para afrontar una situación de ese tipo. "Hoy me volví a acordar. 10 años después, de cómo rebotaba yo en la camioneta mientras me trataban de lastimar y hoy si volviera a pasar definitivamente hubiera dicho algo", concluyó.

