Close

Sandra Echeverria: "¡No dejen nunca que les digan si están demasiado flacos o gordos!" La actriz posó en bikini y habló de la pesadilla de los estereotipos que le traumaron desde niña en la industria del entretenimiento. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La mexicana Sandra Echeverria es una de las actrices latinas más exitosas del momento. Como muchas de ellas, la protagonista de El Clon se ha visto sometida toda su vida a los exigentes estándares de belleza de la industria del entretenimiento, en la que siempre ha estado presente, también como cantante, desde niña. Hoy, segura de sí misma y sin complejos, exhibió en bikini su espectacular figura para hacer una valiente denuncia hacia las críticas al físico de las personas e hizo una sabia recomendación a sus fans: "De chiquita siempre me dijeron que tenía que bajar de peso y ser talla 2 para llegar a ser protagonista. Obvio, no estaba cerca de serlo. Me traumaron y toda mi adolescencia traté siempre de bajar de peso", confesó a corazón abierto, posando con un pequeño bikini anaranjado, que realzaba su esbelta figura. Image zoom Credit: IG María Fernanda Gómez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Después de tener a mi hijo", dice refiriéndose a Andrés, el precioso niño que ha tenido junto a su esposo, Leonardo de Lozanne, "me decían que tenía que subir de peso porque había bajado mucho", relató. "Igual cuando tuve una bacteria en mi intestino". "Total, que uno nunca es suficiente para nadie", reflexionó con sinceridad ante las críticas. "Pero creo que realmente lo ÚNICO importante es ser suficiente para uno mismo", aseveró. "En esta pandemia he podido dedicar el tiempo a hacer ejercicio, comer sano (obvio luego con mis atasques de Nutella y pizza), pero estoy orgullosa hoy del trabajo que llevo y de que me siento mejor que nunca. Incluso mejor que antes de tener a mi bebé", afirmó satisfecha. "Estoy fuerte y más sana que inclusive cuando era adolescente". Image zoom Credit: IG Sandra Echeverria Además declaró que "no creo en las cirugías para llegarnos a parecer a alguien o para aspirar a ser alguien. Creo en el trabajo personal y en el amor a uno mismo. En aceptarnos y amarnos y respetarnos". "No dejen nunca que les digan si están demasiado flacos o gordos. Que cada quien se preocupe por si mismo ❤", finalizó. La talentosa actriz prepara estos días el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico de rancheras, aspecto artístico en el que continúa triunfando como cantante, además de seguir paralelamente con una carrera en cine y televisión llena de éxitos. ¡Bravo!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Sandra Echeverria: "¡No dejen nunca que les digan si están demasiado flacos o gordos!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.