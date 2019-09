Sandra Echeverría recibe ola de críticas por actuar como diva ¡La actriz responde!

Para Sandra Echeverría es muy común que cuando una artista protagoniza un proyecto importante como la nueva versión de la telenovela La usurpadora se vea envuelta en chismes, como que la actriz ya perdió piso y tiene actitud de diva.

“Siempre que haces un proyecto importante en Televisa, siempre pasan ese tipo de chismes. Yo quiero ver qué proyecto que ha sido fuerte en Televisa no ha tenido ese tipo de chismes; y creo que para demostrar que no ha habido problemas subimos una foto Carmen [Armendáriz] y yo”, dijo la actriz. “Yo la adoro, al contrario, yo estoy más que agradecida con ella por la oportunidad que me dio, la producción se portó de diez conmigo, me ayudaron a tener [buenos] horarios también para yo poder estar con mi hijo y no abandonarlo al cien por ciento, porque una serie te consume demasiado tiempo”.

La actriz admitió que ha estado estresada por tanta presión de trabajo y más ahora que interpreta dos personajes en la nueva versión de La usurpadora, que se estrenará a principios de septiembre.

“Quiero pensar que no [he perdido piso]. Todos tenemos de repente días malos, y de repente te llega el estrés porque tienes veinte o treinta escenas al día y más cuando tienes dos personajes. Hay días que estás un poco más estresada que otros, eso no significa que por eso ya eres ‘la mujer más pesada del universo’. Siento también que de repente, cuando estás en el ojo del huracán te están viendo con un súper lente para ver en qué momento haces o dices algo para ya agarrarse de ahí, y no es así, estamos tratando de dar lo mejor de uno”, contó.

La mexicana compartió que su hijo Andrés ya está mostrando talento para la música, y que se la pasa cantando varios temas de su papá, Leonardo de Lozanne. “El chiquito, el de 3 años, se sabe todas las canciones de la obra Jesucristo Súper Estrella, las canta todo el día, ya se sabe todas. Nos va a sacar de trabajar”.

Sandra ya no buscará tener otro bebé, pues con su pequeñito y los dos hijos que su esposo tuvo durante su relación con Marcela Cuevas, Bruno y Alexis, su familia está más que completa.

“No, la verdad es que estamos felices con uno. Ya Leo tiene dos [hijos], ya son prácticamente tres niños para nosotros y somos felices con ellos”, finalizó.