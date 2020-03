Sandra Echeverria: conversamos con la enferma de su pancita "¡No es nada grave! ¡Ya hasta condolencias me dieron!", aseguró La Usurpadora divertida cuando le llamamos para preocuparnos por su salud. La intérprete de Instinto Animal está en uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal y profesional y esto fue todo lo que nos contó. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cantante y actriz Sandra Echeverria preocupó sobremanera a sus fans cuando confesó el pasado jueves que llevaba tres meses “mal de la panza” y estaba en el doctor esperando por sus exámenes médicos. “Mi cara de enfermita. Llevo casi 3 meses fatal de mi panza. Me han hecho varios estudios y no me encuentran nada. Hoy estoy ya en el doctor porque me harán un Sibo test. ¡Un examen para ver si encuentran bacterias en mi intestino que dura 2 horas! Ayer tuve que hacer una dieta de sólo huevo cocido, pollo a la plancha y arroz para la prueba así es que pues ojalá ya por fin hoy salga algo. ¡Ya les contaré!

Bonito jueves!”, dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Poco después anunció en uno de sus stories que la prueba le había dado positivo y que ya estaba lista para empezar su tratamiento, algo que no quedó grabado en su feed, lo que alertó a las personas que no vieron sus stories. Esto nos contó Sandra en una conversación telefónica en exclusiva para PEOPLE en español: “¡No es nada grave, oigan, ya hasta condolencias me dieron!” aseguró riendo. “No es nada grave, simplemente seguiré un tratamiento de antibiótico y dieta y en unas semanas estaré como nueva, ¡pero gracias por la preocupación y las muestras de cariño!” Image zoom ¡Y es que no todo puede ser perfecto! La actriz y cantante mexicana está en uno de los mejores momentos de su vida. Felizmente casada con Leo de Lozanne y encantada con su pequeño Andrés, después de arrasar en televisión con La Usurpadora, protagonizó la divertida comedia para el cine Las Pildoras de Mi Novio junto a Jaime Camil y acaba de estrenar su gracioso tema “De Mejores Corazones Me Han Corrido” con la cantante Amanditita. Esto nos contó Sandra de su carrera musical, que avanza a pasos agigantados desde que incursó en las rancheras: “¡Estoy muy emocionada con lo que viene para mi nuevo material! Acabo de componer temas increíbles con Mario Domm, Leonel García, Angela Dávalos, Ulises Lozano... ¡En un par de meses espero ya sacar el primer sencillo de mi nuevo álbum de regional mexicano!”, nos contó la intérprete del precioso tema Instinto Animal. De momento, nosotros nos quedamos con este simpatiquísimo video de Andrés de Lozanne, bailando el temazo de su mamá, con el que Sandra está derritiendo las redes: ¡Cuídate Sandra! Esperamos que pronto goces de nuevo de una salud de hierro. Advertisement

Close Share options

Close View image Sandra Echeverria: conversamos con la enferma de su pancita

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.