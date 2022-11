Sandra Echeverría confirma separación de su esposo: "Es lo más doloroso de mi vida" La actriz y cantante dio detalles de la crisis que atraviesa con su pareja durante 11 años, Leonardo de Lozanne, en el podcast Señoras punk. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Siempre discreta sobre su vida privada, Sandra Echevarría prefirió comunicar de su propia voz que no atraviesa el mejor momento personal. A través del podcast Señoras punk, la cantante dio a conocer que está en un proceso de separación de su marido Leonardo de Lozanne. "Ahorita estamos en una separación", se sinceró. "Esto no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida, pero mira, yo creo que también finalmente, me importa que él esté bien y me importa yo estar bien y si vamos a estar mejor separados, pues venga", añadió. Sandra Echeverría y su esposo Leonardo de Lozanne Sandra Echeverría y su esposo Leonardo de Lozanne | Credit: Mezcalet La pareja de 11 años tiene un hijo de 7 y siempre se ha mostrado muy unida. Sin embargo, Sandra reconoce que en los últimos tiempos no todo ha sido de color de rosa. La también actriz no ha tenido reparo en expresar qué ha podido pasar para encontrarse en esta circunstancia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando ya no compartes el proyecto de vida, cuando de repente sientes que los caminos están yendo por diferentes lados, entonces en lugar de ser un equipo ya se volvieron dos equipos, ya no hay para qué forzar las cosas", expresó. "Empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en otras". A pesar de todo, reconoce amarle, por eso está doliendo tanto. Pero la felicidad de los dos y, especialmente, la de su hijo, está por encima de todo. Aunque Sandra hizo esta noticia pública, ha pedido a los medios respeto a su privacidad en estos delicados momentos.

