Sandra Echevarría manda un mensaje público a Aislinn Derbez tras ser señalada como la supuesta tercera en discordia en su matrimonio La actriz le escribió un mensaje solidario a su colega de profesión zanjando todo tipo de rumores falsos y especulaciones fuera de lugar. By Teresa Aranguez La noticia de la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann ha sido un jarro de agua fría para todos los que quieren y siguen a la pareja. Eso sumado la actual crisis de salud que ocupa el mundo en estos momentos ha hecho que la hija de Eugenio Derbez haya decidido darse un tiempo en las redes sociales. Así lo comunicaba en un emotivo mensaje acompañado de una entrañable foto de su hija con su jovencísima tía. Un escrito que ha tenido un contestación muy especial, la de su colega de profesión Sandra Echevarría. En estos días la actriz era señalada como la supuesta tercera en discordia en el matrimonio, unos rumores que quedan absolutamente desmontados con el mensaje de cariño y buen rollo de Sandra. "¡¡Yo igual!! Desconecté de redes sociales contigo. Muy sano para todos", le contestó Sandra, quien se sumó a esa decisión de tomarse un break del mundo virtual. Esta reacción de la protagonista de El Clon, telenovela que protagonizó con Mauricio hace diez años, ha provocado reacciones de todo tipo. "Es otra Irina", "Recuerdo cuando hiciste la novela El clon con Mauricio, ¡qué pasión desbordaban wow!", dicen algunos de los escritos. Sin embargo, con este mensaje de Sandra queda demostrado que el cariño y el respeto de ambas está por encima de cualquier chisme malintencionado.

