Esposa de Andrés Guardado responde a críticas por llevar a su niñera al Mundial en Qatar La influencer Sandra de la Vega se encuentra en el Medio Oriente apoyando al futbolista mexicano durante los juegos que ya están en todo su apogeo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La esposa del futbolista Andrés Guardado se encuentra en el ojo del huracán luego de publicar unas imágenes desde Qatar junto a la niñera de sus hijos. La influencer Sandra de la Vega llevó a la niñera para que la ayudara con sus hijos, quienes al igual que ella se encuentran apoyando al futbolista durante la Copa Mundial de Fútbol. La presencia de la trabajadora ha incomodado a algunos usuarios en las redes sociales que criticaron a De la Vega, a quien tildaron de clasista. Afortunadamente, los comentarios negativos no han empañado el viaje de la empresaria. De la Vega mostró su buen humor ante la situación compartiendo dos imágenes: una con la niñera y su familia y otra sin ella —portando la camiseta de la Selección Mexicana— para hacerle frente a sus críticos. "Una con nuestra Ushi y sin nuestra Ushi (Pa los que no están de acuerdo en que haya venido)", escribió en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sandra De la Vega Sandra De la Vega | Credit: Sandra De la Vega/Instagram La polémica generada por la compañía de la cuidadora ha sido también el centro de humorísticos memes y vídeos de los simpatizantes que apoyan la decisión de la influencer de llevar a la nana a un viaje inolvidable. Sandra De la Vega Sandra De la Vega | Credit: Sandra De la Vega/Instagram Esta no es la primera vez que la niñera viaja con los niños. De la Vega ha compartido en múltiples ocasiones imágenes de sus viajes haciéndose acompañar por su empleada, y ha declarado que Ushi es un miembro más de su familia. "Estoy súper bien, Ushi está súper bien. Como hay gente que lo escribió como algo bueno, hay gente que lo escribió como algo malo. Como todo en la vida, nosotros sabemos realmente lo que hacemos, lo que no hacemos y no tenemos nada de lo que nos podamos arrepentir", dijo De la Vega despreocupada. "A Ushi la queremos un montón. Es parte de nuestra familia. Yo siempre digo que es el ángel de mi casa y no hay nada más qué decir".

