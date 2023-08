Sandra Bullock consideraba a Bryan Randall el "amor de su vida": así fue su relación La actriz Sandra Bullock perdió al "amor de su vida", su novio Bryan Randall, quien padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica. Así fue la historia de la pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sandra Bullock consideraba a su novio Bryan Randall el "amor de su vida". En un episodio de Red Table Talk en el 2021, la ganadora del premio Óscar dijo que no necesitaba casarse para legitimar su relación amorosa con el exmodelo y fotógrafo. La actriz de 59 años confesó "encontré al amor de mi vida", refiriéndose a Randall, quien murió a sus 57 años tras ser diagnosticado hace tres años con Esclerosis Lateral Amiotrófica. "Tenemos dos niños bellos— tres niños, con su hija mayor. Es lo mejor del mundo", añadió Bullock sobre su familia. La estrella de películas como Gravity, Practical Magic y Speed, añadió en esa entrevista: "No necesito un papel para ser una compañera y madre dedicada. Nunca me tienen que decir que esté presente en los momentos más difíciles. No necesito que me digan que pase la tormenta con un buen hombre". Sandra Bullock Credit: Jackson Lee/GC Images La familia de Randall reveló a PEOPLE que él llevaba tres años batallando en privado con esta enfermedad. En Red Table Talk, Will Smith le dijo a Sandra Bullock que era "una mujer muy fuerte". "Lo soy", dijo la estrella estadounidense. "Y a veces desearía que no fuera así. A veces me gustaría poder romperme en pedazos, pero no es mi momento todavía", dijo. "Me romperé en pedazos cuando sea mi momento". Sandra Bullock Credit: Karwai Tang/WireImage La pareja se conoció en el 2015 cuando Randall tomo las fotos del cumpleaños del hijo de la actriz. Sandra Bullock es madre de Louis, de 13 años, y Laila, de 11, y Randall tiene una hija mayor de una relación previa. "Él es el ejemplo que yo quiero que mis hijos tengan", dijo la actriz. "Tengo un compañero que es muy cristiano y hay dos maneras muy distintas de mirar las cosas. No siempre estoy de acuerdo con él, y él no siempre está de acuerdo conmigo, pero él es un ejemplo". La actriz se tomó un descanso después de promocionar la comedia The Lost City. En marzo del 2022, dijo a Entertainment Tonight que se alejaría un tiempo de Hollywood para estar con su familia. "Ahora, y no sé cuanto tiempo dure, tengo que estar en el lugar que me hace más feliz", dijo Bullock. "Tomo mi trabajo muy en serio cuando estoy trabajando. Es 24/7, y solo quiero estar 24/7 con mis bebés y con mi familia", concluyó.

