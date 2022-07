"¡Me puedes dar una explicación!" El look de Julián Gil que Jomari Goyso reprobó "¿Qué carajo es eso?". A Jomari Goyso no le gustó el look de Julian Gil ¡y se lo dijo! Tienes que ver la reacción del puertorriqueño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Antes de lucir impecables en la alfombra roja de Premios Juventud 2022, Jomari Goyso tuvo un divertido encuentro con Julián Gil en el que cuestionó su look. "¿Me puedes dar una explicación?", le preguntó el presentador español de 40 años al ver la apariencia del puertorriqueño. En el clip, vemos a Gil luciendo una camiseta de algodón blanca con pantalones a juego estilo capri y gorra negra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo peculiar de su look fueron unas sandalias plásticas en forma de pescado. "Según Julián, él está trending. ¡¿Qué carajo es eso?!", cuestionó Goyso a lo que el actor de 52 años respondió: "son [de la marca] Fendi". Luego de explicarle al presentador español que se trataba de unos zapatos de marca, Julián aseguró que le iba regalar un par. julian gil sandalias pescado Credit: Jomari Goyso IG jomari goyso critica sandalias pescado julian gil premios juventud Credit: Mezcalent (2) De imediato, Jomari le contestó: "te voy a decir una cosa, si tu novia te ve así en la mañana y te sigue amando, eso es [amor] de verdad". Gil y su pareja Valeria Marin lucieron guapísimos en la alfombra roja de Premios Juventud. El artista opto por un traje del diseñador puertorriqueño David Antonio Santiago mientras que la presentadora lució un vestido de pedrerías de Stella Nolasco. "Las alfombras no son lo mío, pero de tu mano es más divertido. Gracias por no dejarme caer", escribió Marin en el pie de las fotografías que compartió en su cuenta de Instagram. ¡Linda parejita!.

