Hija de Charlie Sheen se une a OnlyFans ¿Qué opina el actor? El actor Charlie Sheen hace una petición especial a su hija tras enterarse que se unió al servicio de contenido para adultos OnlyFans. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La hija de Charlie Sheen se unió al mundo del entretenimiento para adultos con su propia cuenta en el popular sitio OnlyFans, donde los creadores de contenido cobran una cuota mensual por ver reveladoras imágenes. Sami, fruto de la relación del actor con Denise Richards, compartió su primera imagen este fin de semana, a los cerca de 3 mil subscriptores que acumuló en tan solo días tras anunciar su página. En la foto, la joven de 18 años, posa sobre una cama, cubriendo sus pechos con sus manos, acompañándola con el título, "Bésame", según MailOnline. Los seguidores de la joven pagan cerca de $20 mensuales para tener acceso a sus sugestivas fotografías y vídeos, mientras los insta a escribirle directamente a su caja de mensajes, aparentemente por un costo extra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Charlie y Sami Sheen OnlyFans Charlie y Sami Sheen | Credit: Sami Sheen/Instagram; David Livingston/Getty Images) Al enterarse del oficio de su hija, el actor de 56 años, inmediatamente se expresó al respecto dejando en claro que no aprueba de la decisión de su joven hija de convertirse en creadora de un servicio para adultos. "Tiene 18 años apenas y vive con su madre. Esto no ocurrió bajo mi techo", aclaró el padre. "Yo no apruebo de esto. Pero ya que no puedo prevenirlo, le pido que lo mantenga con clase, creativo y que no sacrifique su integridad". Por su parte, Richards – quien se divorció del actor hace alrededor de 16 años – defendió la postura de su hija, demostrándole su apoyo a través de las redes sociales. "[Su decisión] no estuvo basada en qué casa vive", dijo la ex modelo a People. "Todo lo que puedo hacer como madre, es guiarla y confiar en su juicio, pero ella toma sus propias decisiones". La actriz aclaró que no puede juzgar a su hija, ya que ella también mostró más de lo debido en revistas como Wild Things y Playboy. Además, alabó la habilidad de la joven de hacer caso omiso a los comentarios negativos que han surgido tras el anuncio de su página. Sami Sheen y Denise Richards OnlyFans Sami Sheen y Denise Richards | Credit: Sami Sheen/Instagram El martes pasado a través de su cuenta de Instagram, Sami dio a conocer que se había unido al servicio para adultos, acumulando en menos de tres días miles de subscriptores. Su madre, con quien la joven admitió haber tenido una difícil relación denunciando su crianza como el mismo "infierno", le mostró su apoyo incondicional. "Sami, siempre te apoyaré. Te amo", escribió en la caja de comentarios del anuncio.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hija de Charlie Sheen se une a OnlyFans ¿Qué opina el actor?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.