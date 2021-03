Close

¿Divorcio a la vista? Familiar de Megan Markle predice el peor futuro para su unión con el príncipe Harry La hermanastra de Meghan Markle cree que la pareja se podría separar y los llamó a disculparse después de su controversial entrevista con la comunicadora Oprah Winfrey. ¡Mira lo que dijo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que Meghan Markle y el príncipe Harry concedieron una entrevista a Oprah Winfrey, miembros de ambas familias e incluso celebridades no han dejado de pronunciarse al respecto. Ahora le toca el turno a la hermanastra de la exactriz estadounidense, Samantha Markle. En una entrevista con TMZ la escritora de 56 años, que en ocasiones anteriores se ha mostrado implacable contra su hermanastra, no ha dudado en afirmar que la pareja terminará en divorcio si no toman cartas en el asunto. "Los veo terminando en divorcio a menos que tengan extensa ayuda profesional y lleguen a un acuerdo para trabajar en honestidad, en disculpas a todos los que han hecho daño", aseveró. "Nada de lo que ha pasado ha sido honesto, y el daño a la familia real ha sido masivo en especial ahora". Image zoom Credit: Mega/The Grosby Group; Pool/Samir Hussein/WireImage Samantha entiende que es probable que el príncipe Harry se esté cuestionando su relación ya que es un hombre inteligente y experimentado. "Tal vez se esté cuestionando y tiene que haberlo hecho si tiene un lóbulo frontal funcional. Vamos, ya no tiene 12 años, estuvo en el ejército. Debe tener un sentido de: 'Oh, Dios todo lo que me has dicho ha sido mentira', y qué hombre estaría contento así. Creo que el minuto que él comience a disentir o a apartarse de ella creo que puede volverse desagradable", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre la problemática relación de su hermanastra con su padre, Thomas Markle, Samantha dijo que la única forma que puede haber una reconciliación es si la duquesa se disculpa públicamente con él. "Tendría que disculparse. Una disculpa pública. Dios, sé que sería como sacar sangre de una roca, pero hizo mucho daño publico con su manipulación", dijo. "Ella es la que necesita arreglar el daño, le hizo mucho daño a un hombre que le dio una vida increíble. Muy doloroso y muy mal. Ella tendría que dar el primer paso y los padres son incondicionalmente amorosos, pero Dios mío, ella lo hirió demasiado".

