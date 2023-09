¡Samadhi Zendejas y William Levy son pura química! La actriz comparte video de ambos ¡y saltan las chispas! La protagonista de Vuelve a mí hizo un tour por el set de rodaje de la novela y cuando llegó a William, ¡esto fue lo que pasó entre ellos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Llevarse bien con los compañeros de telenovela allana el camino. Por eso, Samadhi Zendejas ha querido resumir en un video la unión, el respeto y la complicidad que existe entre todo el equipo de Vuelve a mí. En este paseo por varios pasillos del foro de rodaje, la actriz fue parando y conversando con cámaras, productores, con el director y también compañeros de trabajo entre los que no pudo faltar William Levy. El momento estrella fue, sin duda, el protagonizado por ellos detrás de cámaras. La química, una vez más, hizo saltar las chispas y así se lo hicieron saber los usuarios en las redes sociales. Samadhi y William Samadhi y William, ¡momento especial! | Credit: Mezcalent (2) Mientras ellos hacen caso omiso a los fuertes rumores sobre su supuesta relación sentimental y se entregan de lleno a la producción, las imágenes entre ellos dicen más que mil palabras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En este clip, Samadhi reconocía el gran problema que tenían ambos cuando están juntos rodando: ¡no paran de reír! "Hay un problema muy serio", dice Levy, "porque siempre nos estamos riendo. Hay muchas escenas en las que no nos vemos por esa razón porque estamos todo el tiempo riendo", expresó el actor. @@samadhiza_ "¿Hoy, cuántas veces nos hemos reído?", le pregunta Samadhi traviesa. "No sé, ya perdí la cuenta", contesta él ya con la risa preparada para convertirse en carcajada. Una complicidad que hace que el rodaje sea realmente especial y llevadero, a pesar de las horas interminables de trabajo. "Se ríen tanto porque se gustan", "La forma en que William la mira", escribieron tan solo algunos curiosos. Vuelve a mí se estrenará en el prime time de Telemundo, el lunes 9 de octubre a las 9 p. m., hora del Este.

