Conoce más a Samadhi Zendejas, la coprotagonista de William Levy en la telenovela Vuelve a mí Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Samadhi Zendejas Credit: Manuel Velasquez/Getty Images Samadhi Zendejas comparte apasionados besos con William Levy en la telenovela Vuelve a mí. Conoce más a la actriz mexicana de 28 años y su vida fuera del set. Empezar galería Vuelve a mí Samadhi Zendejas Credit: Aaron Davidson/TELEMUNDO via Getty Images En la telenovela Vuelve a mí, que protagoniza con William Levy y Kimberly Dos Ramos, Samadhi hace el papel de Nuria, una madre que busca desesperadamente a su hijo desaparecido. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Brillando Samadhi Zendejas Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Samadhi Zendejas interpretó a Jenni Rivera en la serie Mariposa de Barrio. También ha actuado en las series Rosario Tijeras, Falsa identidad, La mujer del diablo y Enemigo íntimo. 2 de 10 Ver Todo Reina de la pista Samadhi Zendejas Credit: Oscar Collazos/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images Samadhi fue una de las concursantes del reality show Así se baila de Telemundo. Su amor por el baile es algo que comparte con Levy, quien concursó en Dancing With The Stars, ganando la competencia. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Belleza natural Se siente muy segura en su piel, y comparte selfies como esta en sus redes sociales. "Una foto donde me siento linda sin maquillaje", escribió. 4 de 10 Ver Todo Sirena Sabe disfrutar al máximo cada momento. Aquí la vemos navegando por Miami. 5 de 10 Ver Todo Alma viajera Viajar la hace feliz. Aquí la vemos disfrutando unos días libres en Venecia. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pidiendo un deseo Muy pensativa en la Fontana de Trevi, donde muchos van a pedir deseos. ¿Qué anhela su corazón? 7 de 10 Ver Todo Amante de la adrenalina Es divertida y disfruta esquiando en la nieve y boxeando, entre otros pasatiempos. 8 de 10 Ver Todo Fashionista La actriz acaparó miradas con este ajustado vestido color oliva con capucha. Su estilo es único y vanguardista. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio En primera fila Es amante de los deportes. Aquí la vemos disfrutando del Super Bowl. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

