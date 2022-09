Samadhi Zendejas revela toda la verdad ¿hubo romance con Yolanda Andrade? La intérprete de Jenni Rivera en Mariposa de barrio, Samadhi Zendejas, habló de su relación con Yolanda Andrade. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Samadhi Zendejas aclaró que no mantiene una relación amorosa con Yolanda Andrade, como se publicó en algunos medios luego de que se vieran muy cercanas durante la fiesta de cumpleaños de Julio César Chavez, y es que a la intérprete de Jenni Rivera en Mariposa de barrio no le gustan las mujeres. "Yo soy amante del box. Yolanda es una gran amiga de la familia y tuvo el detalle de invitarme porque sabe que yo soy amante del box y pues yo no puedo decir nada, es una gran mujer, pero no ([tenemos un romance]", dijo. "No soy una persona que tendría una relación con Yolanda porque no me gustan las mujeres. Yo soy una chica que es heterosexual y estoy muy feliz por eso" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN SAMADHI ZENDEJAS NIEGA ROMANCE CON YOLANDA ANDRADE Credit: Mezcalent La mexicana explicó que debido a sus compromisos de trabajo, como la segunda temporada de La mujer del diablo (Univision), no tiene tiempo para el romance. "Estoy feliz, súper soltera, agradecida de tener chamba y la verdad es que no tengo ahorita una relación amorosa ni nada", explicó. Samadhi trata de ser un buen ejemplo para sus fans, pues ya suma más de 8 millones de seguidores en sus redes sociales. "El hecho de que tengamos el foco o un poquito de mayor proyección ante la sociedad siempre te representa una responsabilidad, pero trato de hacerlo lo más responsable posible. Siempre compartir lo que hago realmente, mi chamba y nada, les ha gustado".

