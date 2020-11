Close

Samadhi Zendejas destapa años después noviazgo con compañero de telenovela La antagonista de Falsa identidad (Telemundo) destapó en una reciente entrevista el noviazgo de cuatro años que mantuvo con un compañero de trabajo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Convertida en una de las actrices mexicanas más exitosas de su generación, Samadhi Zendejas –hoy antagonista de la serie de Telemundo Falsa identidad que se transmite a las 10 p.m., hora del Este– inició su carrera hace poco más de diez años como parte del elenco de la exitosa telenovela juvenil de Televisa Atrévete a soñar, historia que protagonizaron Danna Paola y Eleazar Gómez y en la que dio vida a Amaya. En esta ficción que también encabezaron Vanessa Guzmán y René Strickler la actriz tenía como pareja al actor mexicano Alejandro Speitzer, cuya popularidad parece no tocar techo tras su protagónico en la exitosa la serie Oscuro deseo (Netflix). Image zoom Alejandro Speitzer y Samadhi Zendejas en Atrévete a soñar (2009) | Credit: Mezcalent (x2) Lo que pocos saben es que, además de ser novios en la ficción, lo fueron en la vida real. Así lo reveló Samadhi durante su participación en el programa Tu-Night con Omar Chaparro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo empiezo a hacer esa novela siendo fan de todos los que estaban en esa novela y el chavito que fue mi crush en la primaria –yo tenía en la carátula del cuaderno su cara– me dicen: ‘Vas a ser pareja de él’, entonces yo me estaba muriendo del nervio. No lo creía. Y después terminó siendo mi novio cuatro años", confesó Zendejas resistiéndose a dar en un inicio su nombre. La actriz, que tiene tres millones de seguidores en Instagram, terminó confirmando su identidad ante la insistencia del conductor, aunque lo cierto es que las pistas que había dado no dejaban lugar a dudas. Image zoom Samadhi Zendejas y Alejandro Speitzer | Credit: Mezcalent (x2) "Fue mi primer novio, mi primer beso…", compartió la estrella mexicana, cuya carrera comenzó a despegar en 2017 a raíz de interpretar a Jenni Rivera en su serie Mariposa de barrio. El noviazgo entre ambos duró cuatro años y la actriz guarda los mejores recuerdos de esta etapa de su vida en la que aún no era tan conocida.

