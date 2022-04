Samadhi Zendejas revela que Debanhi Escobar le envió un mensaje antes de su desaparición Una petición fue el último mensaje de Debanhi Escobar para Samadhi Zendejas ¿cómo fue? ¿Qué le dijo? la actriz revela todo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El viernes 22 de abril de 2022, se dio a conocer que Debanhi Escobar, la joven de 18 años que desapareció en Nuevo León, México, fue hallada muerta. El caso ha conmocionado en tierra azteca y otros lugares del mundo; incluso, figuras del espectáculo se han pronunciado al respecto. Una de ellas fue Samadhi Zendejas. "Hoy me levanté con una noticia de una seguidora mía [Debanhi Escobar] que me ha tenido todo el día mal, con mi corazón apachurrado y muchas ganas de vomitar, con muchísima impotencia, llegué a casa, le prendí una velita y levanté una oración", mencionó en un video que dio a conocer en una de sus historias de su cuenta de Instagram. También reveló que la chica era su seguidora y le envío un mensaje antes de su desaparición. "Querías que abriera mi canal de YouTube, ese fue tu último mensaje para mí", reveló. Ahora, la actriz está dispuesta a levantar la voz por ella y todas sus seguidoras. Aprovechó para dar un mensaje de apoyo entre las féminas en alusión a lo ocurrido a Escobar a quien sus amigas dejaron sola en una fiesta. Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas | Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo único que quiero decirles es que si eres mujer, cuidémonos entre nosotras; no nos dejemos solas en momentos vulnerables, en momentos que sabemos que corremos riesgo", agregó. "Dejemos de juzgarnos y comencemos a empoderarnos. Mientras más voz tengamos, va a estar difícil que nos hagan daño". Debanhi Escobar Debanhi Escobar | Credit: Facebook/Debanhi Escobar Samadhi Zendejas no ha confirmado si tendrá en breve su canal de YouTube, ni cuál será la temática que abordará. De momento, se concentra en sus compromisos profesionales.

