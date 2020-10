Close

Samadhi Zendejas es reconocida por ser un 'orgullo hispano': "Se lo dedico a mi abuela hasta el cielo" Por Moisés González Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Fotógrafo Rafael Arroyo En 2017, durante el tour de promoción del estreno de Mariposa de barrio, Samadhi Zendejas tuvo la oportunidad de cumplir uno de sus más grandes sueños: conocer Nueva York. Sin saberlo, en la famosa ciudad de los rascacielos comenzaba a sus 22 años la que sería una nueva y exitosa etapa en su carrera como actriz que la llevaría a hacerse un hueco en la televisión de habla hispana de la mano de la cadena Telemundo con series como Enemigo íntimo y Falsa identidad. 3 años después, convertida en uno de los rostros más bellos y talentosos de su generación, Samadhi ha regresado a este lugar tan especial en el que inició todo para ser reconocida por la plataforma de profesionales latinos del entretenimiento, LatinPlug, fundada por el empresario, publicista e influencer Mauricio Vega, como 'orgullo hispano' en el marco del Mes de la Herencia Hispana. Una emotiva distinción que tomó por sorpresa a la intérprete de 25 años. "Nueva York fue de las primeras ciudades en donde empezamos a promocionarnos en todos los medios, chiquitos, grandes, íbamos a muchos lugares a que nos entrevistaran, tocando puerta y obviamente regresar a una ciudad tan importante para mí con esta sorpresa fue algo muy mágico", asegura Samadhi a People en Español. "Hoy en día tenemos ya 5 series en Netflix, estamos al aire en Falsa identidad y el que te digan que eres un orgullo hispano te llena de emoción, de ganas de seguir adelante y no tirar la toalla". Empezar galería ¡Sorpresa! Image zoom Credit: Fotógrafo Rafael Arroyo El pasado sábado 24 de octubre Samadhi Zendejas acudió a Time Square, la plaza más famosa de Nueva York, sin sospechar la sorpresa que le tenían preparada. "La verdad es que no me lo esperaba. Fue en medio de una entrevista. En plena entrevista me dijeron: 'Te tenemos preparada una sorpresa'. Y yo pensé: 'quizá es una persona, quizá viene mi mamá a Nueva York'. Y en una de esas me dicen: 'A la cuenta de tres volteas'. Y volteo y lo primero que veo es mi cara en una de las las pantallas más grandes de Time Square", cuenta aún emocionada la actriz mexicana. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Inolvidable Image zoom Credit: Fotógrafo Rafael Arroyo "Fue una emoción que jamás me imaginé, jamás, ni me pasaba por la cabeza. Es algo que creo que nunca voy a olvidar y sin duda alguna se convirtió en uno de los días más mágicos de mi vida", reconoce la joven. 2 de 10 Applications Ver Todo Momento único Image zoom Credit: Fotógrafo Rafael Arroyo "Lo primero que quería hacer era grabar, o sea me quería asegurar de que todo el mundo grabara para mandárselo a mi familia, a toda la gente que amo y que ha pasado todo este proceso desde Jenni, porque justo en Nueva York fue la primera ciudad donde arrancamos prensa con Mariposa de barrio, entonces moría de ganas por compartirlo con mi familia que estaba en México", asevera. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Su familia Image zoom Credit: Fotógrafo Rafael Arroyo Precisamente a su familia es a quien Samadhi dedica este importante reconocimiento. "Sin duda alguna esto es dedicado 100% a mi familia, a mi núcleo, a mis hermanos, a mi mamá", expresa. "Y a mi inspiración y motivación que ya no está conmigo, que es mi abuela, pero sé que ella estaba ahí y ese momento fue sumamente mágico. Me hubiera encantado poder compartirlo con ella obviamente, pero se lo dedico hasta el cielo. Yo sé que jamás imaginaría eso, pero sé que me acompañó desde el cielo". 4 de 10 Applications Ver Todo Hermanas Image zoom Credit: Fotógrafo Rafael Arroyo La hermana de Samadhi, Claudia Dassana, con quien posa en la foto, pudo ser testigo de este momento tan especial en su vida. "Aunque no estuvo mi familia completa estuvo uno de mis amores y pudo saber lo que sentí, escuchó mi corazoncito latir y la abracé muchísimo. Después nos fuimos a festejar porque es un día inolvidable". 5 de 10 Applications Ver Todo Dúo imparable Image zoom Credit: Fotógrafo Rafael Arroyo La publicista de Zendejas, Lyda Bulla, también fue cómplice de esta sorpresa. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Emotivo abrazo Image zoom Credit: Fotógrafo Rafael Arroyo El fundador de LatinPlug, Mauricio Vega, fue el encargado de darle personalmente la sorpresa. 7 de 10 Applications Ver Todo Actriz camaleónica Image zoom Credit: Fotógrafo Rafael Arroyo "Los proyectos que han llegado a mi vida han sido creo que fundamentales para poder estar aquí, el que siempre impliquen un reto", asegura Samadhi, quien interpreta a la sensual Circe en la serie Falsa identidad que Telemundo transmite a las 10 p.m., hora del Este. 8 de 10 Applications Ver Todo El sacrificio Image zoom Credit: Fotógrafo Rafael Arroyo "A veces es difícil no estar cerca de tu familia y más en este tipo de momentos tan mágicos, pero sé que ellos están ahí en mi corazoncito, en mi alma. Ese sería el sacrifico más grande: el estar a lo mejor separada de ellos, pero nada me ha costado que la recompensa no valga la pena", admite la intérprete de 25 años, cuya carrera comenzó a despegar a raíz de interpretar a Jenni Rivera en la serie de Telemundo Mariposa de Barrio. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Próximo reto Image zoom Credit: Fotógrafo Rafael Arroyo "Creo que mi próximo reto sería un nuevo personaje, el dejar un granito de arena positivo en la gente que lo vea, en el que vean que no existen los estereotipos, buscar un nuevo personaje que nos implique lo que hemos venido logrando y ojalá que sea pronto", señala. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close Close Login

Close View image Samadhi Zendejas es reconocida por ser un 'orgullo hispano': "Se lo dedico a mi abuela hasta el cielo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.