En 2018, pocas semanas antes de iniciar las grabaciones de la primera temporada de Falsa identidad, Luis Ernesto Franco y Samadhi Zendejas se reunieron en un restaurante en la Ciudad de México para hablar sobre sus personajes y la serie. Lo que en un inicio iba a ser una reunión de trabajo amistosa terminó convirtiéndose en una experiencia difícil de olvidar para ambos. "A los 10 minutos de sentarnos empezó a temblar y los dos salimos corriendo asustados y nos abrazamos", cuenta el actor mexicano de 36 años a People en Español. "Desde ahí hicimos clic", asegura.

Ahora, tras haber compartido durante dos años set de grabación como Diego y Circe en la exitosa serie de Telemundo, los actores vuelven a trabajar juntos, en esta ocasión en el teatro con ¿Todo claro, Clara?, una comedia para todo tipo de público que se podrá ver únicamente este sábado 19 de diciembre vía streaming. "Lo padre de esta obra de teatro es que, aparte de que la puede ver cualquier persona en cualquier parte del mundo, pueden ver un pedacito de cine, o sea es una obra que vamos a estar nosotros desde el teatro transmitiéndola, pero también de repente van a aparecer escenas grabadas en calidad cine", cuenta emocionada la joven actriz mexicana de 25 años.

"Esta obra es una tesis, tanto de Víctor Salinas, el escritor, como mía de lo que es el amor para nosotros, de lo que significa la relación en pareja, partiendo de la premisa que el amor es una decisión y no una emoción. Así es como se construyó este texto", agrega Luis Ernesto. "Creo que se van a identificar con algunos de los dos personajes o con alguna de las situaciones… Aunque en tono de comedia, es un reflejo de lo que son las relaciones y las crisis en ellas cuando llegas a este punto donde te sientes estancado, donde alguno de los dos tiene dudas de si quiere seguir en la relación. Se van a reír con las situaciones que estamos plasmando ahí".

De Circe y Diego a Clara y Mauricio, ¿cómo han vivido este cambio?

Luis Ernesto Franco: Lo divertido de la ficción y la actuación es justamente eso, que puedes meterte en los zapatos y probar mundos completamente distintos entre un personaje y otro. Mauricio y Clara no tienen absolutamente nada que ver con Circe y Diego. Lo único es que somos los mismos actores, pero son personajes y personalidades completamente distintas. A mí me llamaba mucho la atención hacerlo con Samadhi porque, si bien mi experiencia con ella ha sido con la ‘mamichula’, esta mujer sexy, fuerte, ruda, Clara es todo lo contrario. Y yo conozco a Samadhi fuera de cámaras y sé que tiene mucho de Clara, de esta mujer tierna, irreverente, divertida y soñadora, entonces sabía que era perfecta para ser Clara. En cuanto hicimos la primera lectura salieron cosas maravillosas.

Samadhi Zendejas: Este proyecto está superalejado de lo que están viendo todas las noches hoy en Telemundo. Es una pareja que empieza a tener problemas de convivencia, de comunicación, como cualquier pareja. Creo que Clara tiene mucho de cualquier mujer en alguna relación que ya lleva muchos años, entonces sí es muy diferente a Circe y Diego porque son un poco más reales estos personajes y viven problemas que todos vivimos o hemos vivido en pareja.

¿Ha sido difícil crear esta nueva relación en la ficción después de dos años interactuando como Circe y Diego en Falsa identidad?

S: La verdad es que sí. De repente se nos sale el acento norteño o se me sale mucho lo villana.

L: Creo que uno de los elementos por los cuales decidí que fuera Samadhi es por el buen entendimiento que tenemos en ficción y, sobre todo, la capacidad que ambos tenemos de improvisar y de generar ficción. Esto es comedia, es muy ágil, entonces si bien hay una estructura hay muchas cosas que tienen campo a la improvisación, cosa que con los personajes anteriores de Falsa identidad no tanto ya que eran más estructurados y más rígidos en ese sentido. Acá yo creo que ambos nos fuimos a lo opuesto de lo que es Diego y Circe, lo cual es muy divertido en el mismo año poder interpretar dos personajes completamente distintos.

¿Se sienten identificados en algún aspecto con el personaje?

S: Sí, te voy a ser superhonesta, yo he sido así de tóxica, como lo es Clara, en algunas relaciones, inclusive me ha ayudado este personaje.

L: Yo 100% me siento identificado con Mauricio. Si bien no es un reflejo de una relación, es una tesis de todas mis relaciones y de lo que yo creo que significa el amor y lo que se necesita para regar la plantita de la relación en pareja, entonces creo que es una acumulación de todas mis parejas y de todas mis relaciones. Al final el único común denominador ahí soy yo.

¿Qué es lo que más admira el uno del otro?

L: Aparte de la calidad actoral que tiene Samadhi, su calidad humana. Esta madurez a pesar de que está bien chavita. Yo me acuerdo que a su edad yo estaba en el relajo, no estaba para nada enfocado ni concentrado como estoy ahora, y veo a Samadhi a su corta edad lo enfocada que está y clarísimo hacia dónde va y es de aplaudirse. Yo no tengo duda de que cualquiera que sea el objetivo, el sueño o el camino que quiera recorrer lo va a lograr a base de enfoque, de tenacidad, de inteligencia y su sentido del humor. Yo me identifico mucho con eso. Siempre nos estamos riendo. Tiene un sentido del humor a veces hasta negro, ácido, pero a mí me da mucha risa. Es muy divertido trabajar con ella.

S: Yo admiro de él la perseverancia, lo constante que es en algo, las ganas que le pone, el que no dejó que una pandemia nos dejara sin hacer una obra de teatro. Él vio la manera de conseguir el teatro, de hacer el cine, o sea siempre estuvo al 100% y eso me hizo comprometerme al igual que él.

¿En la vida real existe alguna posibilidad de que lleguen a ser pareja?

L: Qué pregunta tan directa (ríe). No creo, creo que la diferencia de edad sí juega un papel importante. No son tantos años, creo que le llevo como 10/12, bueno sí son algo, pero estamos viviendo cosas muy diferentes. Creo que ella tiene que vivir cosas que yo ya viví y la diferencia de edad sí sería un elemento detonador importante para que no funcione la relación.

S: A mí me gustan los morenos fogosos (ríe). Yo considero que el güero es una persona muy hermosa, muy guapetón, pero no. Yo creo que hay una amistad muy linda de por medio y yo tengo ahí un temita con el hecho de que donde uno trabaja uno no puede meter el corazón, entonces yo respeto mucho el trabajo. Uno nunca debe decir nunca, pero yo creo que no, considero que el güero es un ser humano que quiero tener siempre como un buen amigo y como un gran compañero de trabajo.

Se acerca la Navidad, ¿cómo celebrarán estas fechas tan especiales?

S: Yo feliz con mi familia unida, cenando rico y agradeciendo por un año más. Eso es para mí lo mejor que puede pasar, el poder compartir una mesa llena de alimentos y con mi familia sana.

L: Es la única época del año que veo a mi familia. Yo soy de Tepic, Nayarit, ahí nací. Me vine a México a los 16 años a estudiar y a buscar mi sueño de actor, entonces realmente desde que me fui de ahí en Navidades es cuando veo a mi familia. Generalmente voy como dos o tres semanas y esa es la época en la que convivo con ellos y es el tiempo de calidad que les dedico. Este año no será la excepción. Me voy para allá. Estrenamos la obra el 19, el 21 termino una película que estoy haciendo y el 22 me voy para Tepic a comer delicioso y a disfrutar de la familia.

¿Qué le piden al 2021?

L: Salud. Creo que este 2020 a mí, en lo particular, me dejó clarísimo que la salud es lo más importante. Si tenemos salud lo demás es una consecuencia y llega en el momento indicado. Yo le pediría salud y paciencia. De repente soy muy desesperado y este 2020 también me enseñó a tener mucha paciencia, a no planear tanto, a vivir el presente y vivir así, un día a la vez. Todo los planes que tenía generados para el 2020 ninguno sucedió, entonces me enseñó este año a eso, a no planear tanto y a ser más paciente.