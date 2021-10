¡Samadhi Zendejas luce con orgullo las estrías en el cuerpo! Samadhi Zendejas ha dado a todos sus seguidores una lección de orgullo y amor propio al demostrar que por ser famosa no se escapan de las estrías. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Samadhi Zendejas Credit: Samadhi Zendejas Instagram Samadhi Zendejas ha dado a todos sus seguidores una lección de orgullo y amor propio, al demostrar que por ser famosa no se escapan de las estrías en el cuerpo, y que el secreto está en saber aceptarse tal y como somos. Durante una sesión de preguntas y respuestas a través de sus historias de Instagram, un seguidor le preguntó a la actriz mexicana cómo hacía para esconder sus estrías y líneas en la piel. No obstante, Zendejas le respondió que no las tapa y que de hecho las tiene en la zona de los glúteos y los pechos y que, aunque en algunas fotos no se perciban bien, ahí siguen. La joven de 26 años mostró además fotos suyas en traje de baño en las que confirma a sus seguidores que, como cualquier mujer, no se escapa de tener estrías en el cuerpo. No obstante, Zendejas no pierde de vista los cuidados de su cuerpo, y no pocas veces comparte sus rutinas de belleza con los seguidores en las redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mexicana es uno de los rostros más sexys y talentosos del mundo hispano. El pasado año fue reconocida por la plataforma de profesionales latinos del entretenimiento, LatinPlug, como 'orgullo hispano' en el marco del Mes de la Herencia Hispana.

