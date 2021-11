Samadhi Zendejas, envuelta en lágrimas frente a la cámara por una poderosa razón En la recta final de Así se baila, con el tobillo lesionado, la actriz decidió confesar su mayor miedo al regresar a casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Samadhi Zendejas y su hermano Adriano ha sido la primera pareja en pasar a la final de Así se baila gracias a los votos de sus seguidores en el famoso show de Telemundo, en el que pronto veremos bailar, ni más ni menos que a Adamari López y Toni Costa, como broche final de su relación, según comentó la conductora de Hoy día. Pero la presión es mucha y Samadhi se asomó a las redes envuelta en lágrimas, después de lesionarse el pie y con un sentimiento muy tierno al vislumbrar ya cerca el final del programa. "Buenos días", dijo recién levantada. "Ayer fui al doctor, traigo el pie medio maluco, se me dobló", confesó mostrando su tobillo herido. Samadhi Zendejas Credit: IG Samadhi Zendejas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos en la recta final de algo en que me metí hace cinco meses. La verdad es que no quiero que acabe, no quiero que se acabe porque ha generado una conexión súper bonita con mi hermano", dijo con la voz temblando, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Samadhi Zendejas Credit: IG Samadhi Zendejas Su preocupación mayor no era lograr el triunfo: "no importa si gano, no importa si pierdo, me ha hecho más segura de mí. Justo entré cuando tenía mi autoestima en el piso", reconoció. "Estos últimos días que voy camino al trabajo me emocionan y los quiero disfrutar al máximo… Imagínense, me da mucho miedo hacer mi maleta e irme a mi casa y que Adriano se vaya a la suya, y no, pues sí…", dijo sin poder contener el llanto al pensar en alejarse de Adriano al terminar el show. Samadhi Zendejas Adriano Zendejas y Samadhi Zendejas participarán juntos en Así se baila | Credit: TELEMUNDO Respecto a mostrarse sin inseguridad en las redes, reflexionó: "Cuando te muestras tal cual y tal eres, he recibido de Vds. niñas un cojincito para sentirme más segura de mí. No escondo mis piernas, nunca me pongo unas medias para bailar, ¿se acuerdan de lo que les platiqué de mis brazos también? No los escondo". Samadhi Zendejas Adriano Zendejas y Samadhi Zendejas participarán juntos en Así se baila | Credit: TELEMUNDO "Estoy feliz, disfrutando este proceso que de verdad no quiero que acabe porque me ha hecho mucho bien, como Sama, como artista, como persona, como mujer…", finalizó vuelta un volcán de emociones.

