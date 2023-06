Samadhi Zendejas, compañera de William Levy en la serie Vuelve a mí, recibe insultos y ataques La actriz mexicana ha sido víctima del acoso en redes. Así ha reaccionado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Samadhi y William Samadhi y William ruedan 'Vuelves a mí' | Credit: IG/Samadhi Zendejas Telemundo En estos días, unos mensajes en las historias de Instagram de Elizabeth Gutiérrez, ponían sobre la mesa el posible nuevo alejamiento sentimental entre ella y William Levy. Los escritos, que hablan del desamor y la decepción de la persona amada, han levantado sospechas de que pudieran estar dirigidos al actor cubano. El revuelo formado fue inmediato y también las reacciones en las redes. De las primeras personas en sufrir las consecuencias de lo sucedido, ha sido Samadhi Zendejas, compañera de William en la nueva serie de Telemundo, Vuelve a mí, con quien desprende una gran química ante las cámaras. Los escritos de la co-presentadora de Ojos de mujer llegaban días después de que saltaran a la luz los rumores de un acercamiento entre los protagonistas. Pero todo son suposiciones sin confirmación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eso ha hecho que los usuarios en las redes se tomaran muy en serio lo que se ha estado diciendo y dedicasen duros ataques e insultos hacia la actriz mexicana de 28 años. Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas | Credit: IG/Samadhi Zendejas Aunque muchos la defendieron, otros tantos le dejaron frases y expresiones muy graves, poniendo en duda sus principios como mujer. Por el momento, ella no ha compartido mensaje alguno ni tampoco se ha dirigido a quienes la han señalado. Lo que sí ha hecho ha sido publicar un video de lo más divertido bailando salsa. Samadhi Samadhi Zendejas baila salsa | Credit: IG/Samadhi Zendejas Samadhi Samadhi en el gimnasio con poderoso mensaje | Credit: IG/Samadhi Zendejas Y después de ese baile el miércoles, cuando explotó todo, este jueves también ha publicado en sus historias un mensaje poderoso y motivador. "Persistir, resistir, insistir", escribió. En eso ha preferido fijar su atención.

