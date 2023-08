Sam Asghari rompe el silencio sobre su ruptura con Britney Spears: "Le deseo lo mejor siempre" El marido de la cantante compartió un comunicado en sus redes donde hace una petición muy importante en medio de su polémica separación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana saltaba a los medios la noticia de la separación de Britney Spears y Sam Asghari. Fuentes cercanas informaban a PEOPLE que había sido el ya ex de la cantante quien había interpuesto la demanda de divorcio. Mientras la artista ha compartido videos y fotos ajenos a esta realidad, aunque, para muchos con un significado, Sam ha decidido pronunciarse públicamente a través de un breve pero directo comunicado en sus redes. El que fuera pareja de la intérprete por 6 años y viviera sus momentos más oscuros a su lado, ha hablado así de su separación. Brittney y Sam Asghari Brittney y Sam Asghari | Credit: Sam Asghari/Instagram "Después de 6 años y compromiso el uno con el otro, mi esposa y yo hemos decidido terminar nuestro viaje juntos. Nos aferraremos al amor y al respeto que nos tenemos y le deseo lo mejor siempre. Mierdas pasan. Pedir privacidad es ridículo, así que les pediré, incluyendo a los medios, que sean amables y sensatos", concluyó. Sam AsghariI Sam Asghari publica comunicado y confirma separación | Credit: IG/Sam Asghari Por su parte, Britney ha continuado publicando material ajeno a lo sucedido. En concreto, imágenes con dibujos y pinturas acompañadas de reflexiones que se hace con respecto a la obra y, quizá, la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡A veces uno ve más con los ojos cerrados!", dice en uno de sus posts. La pareja se casaba hace 14 meses en una boda por todo lo alto celebrada en la casa de la artista en Thousand Oaks, en Los Ángeles.

