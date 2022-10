"Me fascinaría ser padre": Salvador Zerboni hace fuertes declaraciones personales Ahora que Salvador Zerboni ha empezado una nueva vida y encontrado el amor, ¡el actor ha hecho fuertes declaraciones personales! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace poco los televidentes tuvieron la oportunidad con La casa de los famosos de estar más cerca de Salvador Zerboni. Ahora que ha empezado una nueva vida y encontrado el amor, ¡el actor ha hecho fuertes declaraciones personales! Aunque Zerboni acostumbra a interpretar villanos en muchas de las telenovelas en las que ha trabajado, lo cierto es que tiene una gran nobleza. "Lo que quería que conocieran es que yo no soy ese villano, no soy ese antagónico, pues de villano no tengo absolutamente nada", aseguró Zerboni en una entrevista Rebeka Smith para hoy Día. El actor también abrió su corazón al hablar de sus mayores miedos, cómo ha podido superarlos y de lo que busca en la vida. "Aprendí a tacar a mis demonios. Para mí el único enemigo que tengo soy yo mismo", afirmó. "Sócrates decía que la felicidad plena no existe", sostuvo. "Muchas veces dejas pasar gente en tu vida, dejas pasar momentos, porque tener la razón piensas que es todo". No obstante, Zerboni se encuentra en una etapa diferente: "Definitivamente quiero darme una oportunidad en el amor". Salvador Zerboni Credit: Mezcalent Incluso hizo una revelación que nadie esperaba, y es que le encantaría convertirse en papá. "Me fascinaría ser padre", indicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras salir de La casa de los famosos Zerboni presentó a su nueva novia. Aunque no dio muchos detalles en sus redes sociales de su chica, se le vio decirle "te amo" y se colmaron de besos y abrazos luego de que el actor saliera del show de Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Me fascinaría ser padre": Salvador Zerboni hace fuertes declaraciones personales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.