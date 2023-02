Salvador Zerboni confiesa que se negó a interpretar a un personaje gay: "Me dio cosita" Si bien Salvador Zerboni ha desempeñado roles controversiales, ahora revela que no quiso encarnar a un personaje homosexual y explica por qué. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con casi 20 años de carrera, Salvador Zerboni se ha caracterizado por desempañar diversos tipos de personajes; algunos, incluso, ha sido controversiales. Ahora sorprende al revelar que no quiso aceptar un papel en una obra de teatro porque se trataba del rol de un homosexual. "Últimamente me invitaron a hacer una obra de teatro en la que hay muchas escenas homosexuales. No tengo nada en contra de eso, pero es muy diferente hacer una película o una serie en la que tienes dos, tres, veinte, cincuenta escenas en un mes, dos meses que dure la filmación o grabación, pero en el teatro imagínate", mencionó Zerboni en el programa mexicano de televisión Miembros al aire (Unicable). "Un año, cinco veces a la semana, estar con cuatro hombres agarrándote, besándote, masturbándote, pues dije 'no'. Tampoco está mal, no tengo nada en contra de ellos, pero a mí me encantan las mujeres y pues sí me dio cosita". Pese a lo anterior, el intérprete de Juancho Hernández en la telenovela Parientes a la fuerza ha encarnado este tipo de roles en otras ocasiones, pero en esta ocasión no encontró justificación. "Cuando he tenido escenas con hombres es muy chistoso, nos cagamos de risa. A veces me ha tocado con gente que sí les gusta, con otros que no y es divertido, al final lo hacemos y nos divertimos mucho, pero aquí me imagine", agregó. "Aparte se trata de dos hombres que son pareja y que invitan a otros a tener sexo con ellos, y todo se trata de eso, y dije '¿dónde está la trama? ¿dónde está esto?', pues es coger, coger y coger todo el día. Dije 'no'. Respeto cada quien que haga lo que quiera". Salvador Zerboni Salvador Zerboni | Credit: Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Salvador Zerboni confiesa que desea hacer un personaje dirigido a los niños; incluso, no descarta ser un superhéroe.

