Salvador Zerboni opina sobre el romance entre Daniella Navarro y Nacho Casano: "Se quedó con su premio de consolación" El segundo finalista de La casa de los famosos (Telemundo) estuvo este miércoles en el programa La mesa caliente (Telemundo), donde declaró que la actriz venezolana se le insinuó "un par de veces" dentro de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana. "Todo está grabado". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El segundo finalista de La casa de los famosos 2, Salvador Zerboni, estuvo este miércoles como invitado en el programa La mesa caliente (Telemundo), donde hizo balance de su participación en el exitoso reality show de Telemundo que concluyó la semana pasada con la victoria de Ivonne Montero. Como no podía ser de otra forma dado el vínculo tan cercano que existió entre ambos durante los 3 meses que duró el concurso, el actor mexicano fue preguntado sobre el romance que inició su compañera Daniella Navarro durante la etapa final del reality con Nacho Casano, el cual continúa latiendo con fuerza fuera de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana. "Hablando de parejas, una pareja que ha causado como que mucha controversia ha sido la de Daniella con Nacho, qué opinas tú de esta relación porque se dice, no sé si tú me puedes confirmar, que horas antes de que ellos comenzaran su relación ella como que se te insinuaba todavía", le preguntó la presentadora mexicana y Miss Universo 2020 Andrea Meza. Salvador Zerboni Salvador Zerboni en La mesa caliente (Telemundo) | Credit: La mesa caliente Aunque hay un dicho que dice que 'los caballeros no tienen memoria', en este caso Zerboni no dudó en responder y ahondar en los detalles debido a que "todo está grabado". "Todo está grabado señores en este programa, así que pues bueno efectivamente no te voy a desmentir algo que está grabado. Dani, muy linda, se me insinuó un par de veces. Una mujer espectacular, por cierto, que le mando muchos saludos. Simplemente yo siempre la vi como una amiga y ese día de la paella, cuando hice mi primera paella, vino una propuesta indecorosa", dijo. "Me gustaría que para que no quedara en boca ni suposiciones porque ya no estamos en el juego y aquí hay que basar las cosas señores me encantaría que hicieran un research y busquen ustedes ahí la propuesta indecorosa porque va a estar buenísimo y está excelente para una mesa caliente, muy divertido porque al final ya se quedó con su premio de consolación". Salvador Zerboni Salvador Zerboni en La mesa caliente (Telemundo) | Credit: La mesa caliente "Pero quién sabe porque ellos estuvieron aquí y se veían bien enamorados déjame decirte", comentó Giselle Blondet, quien es uno de los cuatro rostros principales del show. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Está bien", volvió a tomar la palabra Zerboni, "yo lo único que digo [y] me puedo atrever a decirte es que no sé la diferencia entre buscar a una pareja, a un hombre, a este caso Nacho. Yo creo que hay una diferencia entre muchas veces uno puede estar confundido, también como hombre puedo buscar una mujer o quiero buscar a la niña Meza, o sea es una diferencia entre idealizarte de querer tener una pareja o realmente querer a tal persona". Myrka Dellanos parece tenerlo claro: "El tiempo lo dirá".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Salvador Zerboni opina sobre el romance entre Daniella Navarro y Nacho Casano: "Se quedó con su premio de consolación"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.