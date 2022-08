"Muchas veces perdiendo se gana más": Zerboni habla de su derrota en La casa de los famosos Hasta el último momento Salvador Zerboni prometió ser un gran candidato a ganador de La casa de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Salvador Zerboni Salvador Zerboni | Credit: Mezcalent Hasta el último momento Salvador Zerboni prometió ser un gran candidato a ganador de La casa de los famosos, pero finalmente fue Ivonne Montero quien alcanzó el trono. No obstante, aunque el actor mexicano no pudo llevarse los los $200,000, no se siente como un perdedor. Todo lo contrario. "Me siento halagado porque muchas veces perdiendo se gana más", aseguró Zerboni ante las cámaras de Hoy día (Telemundo). "Realmente yo no vine a buscar el dinero, yo vine a buscar el agradecimiento de la gente", añadió. Salvador Zerboni Credit: La casa de los famosos A pesar de que fue descartado de la competencia, el actor dijo que logró más de lo que en realidad creía que iba a alcanzar, ya que no pensaba siquiera llegar a la final. "N tenia ni idea, yo pensé que me salía a la segunda semana, por eso no tenía ni ropa ni nada", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego de 91 días en esta aventura, Montero resultó la ganadora de La casa de los famosos, dejando atrás a Nacho Casano, Toni Costa y al propio Zerboni, quien resultó ser el segundo finalista con el 32.6% de los votos. "Gracias mi gente", dijo Montero tras conocer el resultado. "Gracias mi hija, lo hemos logrado".

