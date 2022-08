¡Salvador Zerboni destapa que tiene novia y se la presenta al mundo! "Te amo" Después de jugar al despiste en La casa de los famosos, el actor mexicano dio a conocer una de las grandes razones que impidió su romance con Daniella Navarro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha sido uno de los grandes protagonistas de La casa de los famosos y lo ha hecho sin contar demasiadas cosas de su vida privada. Esa táctica ha llevado Salvador Zerboni a quedarse a las puertas del primer premio, obtenido por su compañera Ivonne Montero. Con todos ya fuera de la casa, han ido compartiendo sus emotivos encuentros con sus seres queridos, hijos, padres, amigos y parejas. En el caso del actor mexicano, nadie se imaginaba ver lo que en estos días ha publicado en sus redes. ¡Salvador tiene novia! Un dato que se le olvidó, o quizás no quiso, decir en el reality. Una información que ahora hace más comprensible el momento erótico entre él y Daniella Navarro. Mientras ella se mostró de lo más receptiva, él se mantuvo al margen y sin caer en la tentación. Ahora se entiende más el porqué. Salvador Zerboni Salvador Zerboni | Credit: TELEMUNDO El actor dejó a todos sin palabras al compartir unas imágenes de besos con su actual pareja. Agradecido con sus seguidores, decidió mostrar el momento de su encuentro después de más de 100 días lejos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de las redes sociales empezaron a circular estas grabaciones de Zerboni muy acaramelado con esta mujer, a quien llama "mi chaparrita". Un secreto del que no dio pistas en ningún momento. Ahora que es libre, el artista ha dejado volar sus sentimientos y vive su romance con toda la pasión sin importar lo que digan. "Te amo", le dijo entre beso y beso. La mujer en cuestión, cuya identidad no es conocida, estuvo con él justo después de la final y le recibió con un cálido abrazo y todo su amor nada más ser expulsado. ¿Por qué Zerboni no la mencionó en el show? ¿Estrategia a la vista? Este domingo en el debate que Telemundo tiene preparado podrá dar todas las explicaciones. O quizás no.

