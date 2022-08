Salvador Zerboni destapa lo que pasó con Daniella Navarro: "Me propuso una cosa y le dije que no" El actor mexicano hizo una campaña en su contra desvelando información muy relevante sobre su compañera y la "propuesta indecorosa" que asegura le planteó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Finalmente Daniella Navarro fue la expulsada quedándose a las puertas de la gran final. Lo que nadie le puede quitar es el protagonismo que ha tenido durante toda la edición protagonizando la mayoría de las tramas interesantes de La casa de los famosos, las buenas y malas. Con ella ya fuera y analizando todo lo que pasó las horas y días previos a su salida, se puede percibir que la campaña en su contra hecha por Salvador Zerboni pudo influir en una parte del público y su decisión. Frente a las cámaras y más serio que nunca, el actor mexicano soltó un montón de información sobre la que fue su compañera de cuarto, no desvelada hasta ahora y que, según él, esconde una "propuesta indecorosa" de la venezolana que él no aceptó. Salvador Zerboni Daniella Navarro; Salvador Zerboni | Credit: Telemundo (x2) Muy enfadado con el malestar que tenía con en su día amiga, soltó todo y más. "¿Cuál amor? Gente falsa, no caigan en esas mentiras por favor, esas estrategias baratas, sucias, burdas no se valen", empezó diciendo molesto. A lo que añadió algo que dejó a todos sorprendidos. "Media hora antes de que anduviera con él me tiró la onda a mí, entonces seamos realistas, me tiró la onda, me propuso una cosa y le dije que no. Así que eso es un premio de consolación, no es amor", dijo refiriéndose a su relación con Daniella y la posterior unión de ella y Nacho Casano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aseguró que lo explicaría bien y con más detalle y que, además, estaba bien enojado con eso. "No nos van a quitar todo lo que hemos trabajado por una estrategia burda, falsa y barata. Que caigan bajo y juegue sucio, no, yo sé que ustedes lo ven todo... Van a escuchar toda la realidad, van a escuchar la divina tentación en esa propuesta indecorosa", anunció. Con Daniella ya fuera de la casa, Zerboni se ha quitado otro enemigo del medio. Primero fue Laura Bozzo y ahora la venezolana, con quienes en los últimos tiempos se la pasaba discutiendo y teniendo fuertes encontronazos. Así, con enfrentamientos y todo, el mexicano se ha ido salvando nominación tras nominación y se encuentra en la emocionante final que tendrá lugar el próximo lunes. El público sigue esperando que cuente esa propuesta.

