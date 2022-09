Salvador Zerboni desmiente a Ivonne Montero Tras los señalamientos de Ivonne Montero en contra de Salvador Zerboni, asegurando que se aprovechó de la enfermedad de su hija, han causado una fuerte polémica. El actor reacciona ante ello. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación sentimental que Ivonne Montero y Salvador Zerboni mantuvieron fue del conocimiento público. De hecho, como ambos formaron parte del elenco de La casa de los famosos, se dieron a conocer otras intimidades sobre su relación. De hecho, el actor aseguró que apoyó mucho a la protagonista de la película El tigre de Santa Julia, cuando su hija Antonella estaba en el hospital. Lo cual, fue desmentido por la actriz, quien aseguró que el famoso uso el tema de la niña para hacerse publicidad. "Creo que todo es muy subjetivo. Acababa de hacer La reina del sur ¿creen que iba a necesitar llamarle a alguien de la prensa? No, la verdad. La prensa me seguía a todos lados, estaba muy contento, siempre agradecido; pero era complicado esconderme", explicó Zerboni a los medios de comunicación. "Yo tenía estar en el hospital, quería no tenía estar con ella y, efectivamente, muchas veces me siguieron. Había veces que no lo podía evitar, a veces no. Uno se trata de esconder en este tipo de temas, no es algo para divertirse o platicar mucho. Pero bueno, escondí lo más que pude, pero hasta ahí, no pude hacer más". Por otro lado, el intérprete de Juancho Hernández en la telenovela Parientes a la fuerza habló sobre la polémica que ha desatado otras de sus ex, Livia Brito, quien no quiere que le tomen fotos o se hable de ella públicamente sin autorización. "No lo puedo creer. Ustedes [la prensa] tienen la respuesta a esto", advirtió. Salvador Zerboni e Ivonne Montero Salvador Zerboni e Ivonne Montero | Credit: Victor Chavez/WireImage; Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Independientemente, que a veces tenemos malos ratos por una foto que no nos gusta o que nos boicotean, o porque salimos con la amante, pero bueno, es la vida personal de cada quien. De todos modos, somos una imagen y no podemos decir que no nos pueden tomar una foto, creo que es parte del trabajo de todos, es un vaivén de emociones y de cosas que hacemos tanto ustedes como nosotros", agregó. "No le veo nada de malo y si [Livia Brito] está de esa manera, creo qué hay que esperar, con el tiempo todo se cura, ya que se aliviane y se tranquilice". Salvador Zerboni prefiere concentrarse en sus proyectos profesionales y dejar atrás las polémicas a su alrededor.

