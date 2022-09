Salvador Zerboni asegura que la convivencia con Laura Bozzo fue un "calvario"

Salvavor Zerboni quedó en segunda posición en la segunda edición de reality La casa de los famosos, que terminó en 8 de agosto. A pesar de que el show ya no está en el aire, sus participantes siguen desatando la atención del público.

Así ocurrió con Zerboni, quien recientemente comentó cómo fue su paso por el programa y qué tal fue convivir junto a Laura Bozzo, una de sus compañeras más polémicas.

Salvador Zerboni y Laura Bozzo Salvador Zerboni y Laura Bozzo | Credit: Mezcalent x 2

"Ella era como mi cruz. Era un calvario esa mujer. Ahora me ama y nos hablamos todo el santo día, pero es que es una persona malcriada. Es una niña malcriada, así le digo", mencionó el actor en el programa mexicano Netas divinas.

"Al principio me veía reflejado en los errores de ella y dije: 'Esto tengo que agarrar como un proyecto', sea, eso es lo que yo no quiero ser, entonces tengo que agarrarla ¡Dios mío!, bendito sea, yo pensé que me iba a las dos semanas no que me iba a quedar hasta la final entonces aguantarla sí fue complicado, pero fue un éxito rotundo porque la gente amó eso", añadió.

Y contó que el vínculo que logró con la peruana era porque le recordaba la la relación familiar con su abuela: "Yo lo hacía en honor a mi madre que cuidó a mi abuela siempre yo veía que no esperaba nada de regreso, yo decía: 'No te van a dar ni madres Zerboni, así que tú si quieres estate', dije 'lo voy a hacer, lo voy a dar' y al final me fue muy bonito, la gente me amó, cosa bien raro porque como villano estoy acostumbrado a las difamaciones, a las habladas", finalizó.

El paso del actor por el programa también fue muy polémico e incluso llegó a asegurar que el verdadero ganador había sido él, y no Ivonne Montero.

"Un campeón sin corona; así que muy contento y realizado", advirtió Zerboni al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Al final de la historia es bien bonito salir y ver cómo está un rey sin corona, que no sabía a qué se referían con eso; lo había escuchado muchas veces. Al ver la gente a la gente aclamándome, ver un punto de diferencia de porcentaje [entre Ivonne y yo], ver todos los comentarios de que para la gente me llevé y gané el reality, y conocieron a su villano favorito, el gran corazón que tengo, estoy más que feliz. Creo que eso habla más que cualquier comentario o suposición incongruente de nosotros mismos. La gente dice que soy un ganador y me llevo eso", dijo entonces.