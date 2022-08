Salvador Zerboni asegura que es el verdadero ganador de La casa de los famosos: "Rey sin corona" Tras quedar como segundo lugar del reality La casa de los famosos, Salvador Zerboni se siente el verdadero triunfador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado lunes 8 de agosto de 2022, Ivonne Montero y Salvador Zerboni quedaron como los dos finalistas de La casa de los famosos. Al final, la actriz se coronó como la ganadora del reality. Sin embargo, ahora, el intérprete de Juancho Sánchez en la serie Parientes a la fuerza considera que es el verdadero ganador. "Un campeón sin corona; así que muy contento y realizado", advirtió Zerboni al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Al final de la historia es bien bonito salir y ver cómo está un rey sin corona, que no sabía a qué se referían con eso; lo había escuchado muchas veces. Al ver la gente a la gente aclamándome, ver un punto de diferencia de porcentaje [entre Ivonne y yo], ver todos los comentarios de que para la gente me llevé y gané el reality, y conocieron a su villano favorito, el gran corazón que tengo, estoy más que feliz. Creo que eso habla más que cualquier comentario o suposición incongruente de nosotros mismos. La gente dice que soy un ganador y me llevo eso". Respecto a los conflictos que tuvo con Montero, el actor asegura que fue de las pocas personas que la apoyó al interior de la casa ante el rechazo de los otros participantes. "La verdad no he puesto atención a lo que haya dicho mi querida Ivonne. El mejor concepto o peor. No hay mucho que hacer, al contrario, debería estar agradecida por este proyecto que pudimos compartir. Cuando tuve una relación con ella, hace ocho años, hicimos todo lo posible para apoyarla como mencionó en la casa", relató. Salvador Zerboni Salvador Zerboni | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Al final fue muy complicado para ella", advirtió. "El objetivo de este juego es romper psicológicamente a cada uno de los competidores y la mayoría de los personajes se fueron rompiendo psicológicamente, inclusive Ivonne. Para mí ella, la habían roto hace como un mes, bueno, se dedicó a aislarse de todos lo demás, a caminar y estar muy tranquila. Las únicas dos personas que le hablábamos y apoyábamos éramos Toni y yo. Si ella tiene otra perspectiva diferente, se vale, no pasa nada". Salvador Zerboni asegura que "no me arrepiento absolutamente de nada" y realizó la estrategia que debía como esta competencia requiere. "Como me voy a arrepentir de enojarme de no ganar, después de estar cien días encerrado; por supuesto, que uno se enoja. Son los sentimientos reales y no tiene nada de malo. Y de eso a no ser caballero, tampoco la iba a sacar en hombros si estuvimos compitiendo uno contra el otro. No pasa nada, caballero soy. Lo vio cien días toda la gente; no tengo nada que esconder ni nada de que arrepentirme", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Salvador Zerboni asegura que es el verdadero ganador de La casa de los famosos: "Rey sin corona"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.