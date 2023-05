El actor Salvador Pineda reacciona al anuncio de Candela Márquez de que había muerto Candela Márquez dio a conocer un mensaje en referencia a la supuesta muerte de Salvador Pineda ¿qué opina el actor al respecto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El año pasado, Salvador Pineda sufrió una importante caída que le lastimó la cadera. Por ello, y gracias al apoyo de la producción, estuvo obligado a grabar su personaje de Julio Zambrana en la teleserie El señor de los cielos en silla de ruedas. Sin embargo, eso no significa que el actor mexicano hubiera fallecido, tal como lo dio a conocer el fin de semana la actriz Candela Márquez en un mensaje. Por ello, el intérprete de Dante Dávalos en la más reciente versión del melodrama Muchacha italiana viene a casarse, se pronunció al respecto. "¿Qué puedo decir? Hay unos más carroñeros que otros. Es gente carroñera que por sacar alguna noticia, algún beneficio, no se dan cuenta que hacen mucho daño a la gente", advirtió Pineda al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). Lo que están buscando estas personas, [es causar] cizaña, porque lastiman a mucha gente, familiares, amigos, algunos clubs de fans, y son los que se alarmaron más por estas falsas noticias". El famoso dejó claro que llevará a cabo acciones legales para que sean castigadas las personas que esparcieron el rumor de su fallecimiento. "Ya levantaré la demanda correspondiente contra esas personas que lo único que hacen es estar zopiloteando", enfatizó. "No sé dónde lo sacaron. Ya se investigará quien haya sacado esa noticia falsa". Salvador Pineda y Carolina Marquez Salvador Pineda y Carolina Marquez | Credit: Mezcalent.com; Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a su estado de salud, que había causado preocupación porque aseguró que "la muerte es algo que tenemos que enfrentar, y a mí ya me está tocando la puerta. Le digo que se espere un rato, un rato nada más", Salvador Pineda aseguró que si bien continúa con el proceso de recuperación "porque lleva tiempo", ya está listo para volver al trabajo y ha realizado algunos castings.

