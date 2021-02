Close

Después de perder a su hermano y su padre, ahora es Salvador Mejía quien lucha contra el coronavirus El hermano de Rodrigo Mejía compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales. "Este virus nos destroza a diferentes niveles". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia se ha cebado con la familia Mejía. Hace unas semanas el coronavirus se llevaba al patriarca de y pocos días después a su hijo, el reconocido y querido actor Rodrigo Mejía. Ahora es su hermano Salvador Mejía, hijo y hermano de los fallecidos, quien ha compartido su particular lucha contra la COVID-19. El dolor más grande para él no es otro que estar separado de su familia, a la que no ve desde hace un mes. Esta semana cumplía el sueño de divisar a su mujer, lo hacía tremendamente emocionado detrás de la ventana de su coche pues le toca seguir en aislamiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Salí de mi casa hace 30 días para ir por los cuerpos de mi padre y de mi hermano, hoy finalmente pude ver a mi esposa por unos minutos desde mi carro antes de aislarme por unos días. Este virus nos destroza a diferentes niveles", escribió. Como bien indica en su escrito, el virus no solamente hace daño al cuerpo con su agresividad, también rompe el corazón. En su caso la separación de los suyos para evitar cualquier posible contacto es lo que tiene a Salvador destrozado. De momento le toca seguir en cuarentena antes de poder abrazar y besar a los suyos. La COVID-19 le ha rebatado a dos de sus seres más queridos, un dolor que ni siquiera puede compartir con su esposa. Su duelo lo lleva en soledad y contando los días para verla. Las redes se han volcado con él llenando su perfil de mensajes de apoyo y cariño en estos dificilísimos momentos. Toda la fuerza y el cariño para él y su familia.

