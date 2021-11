¡COMUNICADO! La salud de Carmen Salinas da un giro inesperado: "Te vas a levantar" Desde su página oficial, sus familiares anunciaron nuevos pasos dados con "éxito" que aportan esperanza. "Les pedimos que continúen orando" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de dos semanas luchando por su vida tras caer en un coma producto de un derrame cerebral, Carmen Salinas sigue dando señales de fortaleza a pesar de la compleja condición que padece. El último comunicado de sus familiares así lo demuestra. Aún con el complicado cuadro de salud que presenta, la actriz se ha mantenido estable, dentro de la gravedad. Pero este nuevo paso dado con "éxito" abre la esperanza a una posible mejora. "Le practicaron con éxito una traqueotomía y gastrostomía. La intervención quirúrgica se realizó sin complicación alguna, y ella se encuentra estable", lee el positivo escrito. Si bien es cierto que su condición sigue siendo grave, sin duda, este ha sido un paso muy importante que ha emocionado tanto a sus allegados como a sus seguidores, quienes le han seguido brindando con mensajes de fuerza y optimismo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te vas a levantar de esta", "Vamos tía, sí se puede, tú eres un buen roble", "Saldrás de esto", "Nuestra amada señora Carmen Salinas sanará pronto", "Qué buena noticia", escribieron tan solo algunos. Carmen Salinas Credit: Mezcalent La familia Salinas Lozano ha estado al pie del cañón junto a la artista desde que pasó todo e informando puntualmente y con profesionalidad a los medios de comunicación, siempre al tanto de todo lo que suceda. Toda la fuerza para ellos y para Carmen en estos momentos. Fuerza y fe.

