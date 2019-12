¡Saltan las chispas entre Alicia Machado y el exmarido de Jennifer López! La exMiss Universo y Ojani Noa protagonizan un travieso coqueteo. ¿Romance a la vista? La bella modelo deja la puerta abierta con este pícaro mensaje. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Qué viva el amor! Quizás es demasiado pronto para hablar de eso pero la química existe y ese es siempre un buen comienzo. Nuestra querida Alicia Machado ha contestado traviesa a los supuestos rumores de un noviazgo con Ojani Noa, el apuesto exmarido de Jennifer López. “Yo feliz, encantada, ¡qué viva Cuba!”, ha dicho divertida cuando le preguntaba una reportera del programa Suelta la Sopa. El afectado, que lo estaba presenciando todo desde un poquito más lejos, no tuvo problema en acercarse y plantarle un cariñoso beso a su amiga. Se conocen desde hace 17 años tal y como han confirmado pero, ¿hay algo más? Eso han preferido dejarlo para su intimidad. Lo que es innegable es la química explosiva que se desprende en estas imágenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Es una persona increíble, fuerte y que ha pasado por muchas cosas”, explica Ojani. “Hemos tenido conversaciones de horas”, dice ante la cómplice mirada de la modelo venezolana. El cubano hablaba y hablaba y no dejaba de decir maravillas de ella, hasta que finalmente acabaron dándose un inocente beso y abrazo. La complicidad es un hecho pero ¿hay algo más o solo es una travesura? Los grandes amigos ahí lo dejaron pero están estas imágenes para que cada uno juzgue por sí mismo. Con los encantos de Alicia es normal que el ex de JLo caiga rendido a sus pies. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Saltan las chispas entre Alicia Machado y el exmarido de Jennifer López!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.