El escritor Salman Rushdie, por años perseguido, fue apuñalado en un festival en Nueva York El novelista Salman Rushdie, quien tuvo que ocultarse por años debido a amenazas de muerte de fanáticos religiosos, fue agredido cuando estaba por dar una presentación en el estado de Nueva York. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Salman Rushdie - Cheltenham Literature Festival 2019 Salman Rushdie | Credit: David Levenson/Getty Images El escritor Salman Rushdie fue trasladado de urgencia a un hospital tras ser apuñalado durante una presentación en noroeste del estado de Nueva York. El autor de Hijos de la medianoche —quien tuvo que permanecer oculto por años por las amenazas de muerte de fanáticos religiosos— iba a empezar un acto en el festival literario del instituto de la localidad de Chautauqua cuando un hombre subió al escenario y lo atacó, reportó Associated Press. Rushdie fue trasladado en un helicóptero al hospital y aún no se sabe su estado salud, aunque la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, aseguró que se encintraba con vida y recibiendo el tratamiento "que necesita". Su agresor fue detenido, reporta PEOPLE. "Acabo de ser testigo del horrible intento de asesinato de Salman Rushdie. Fue apuñalado varias veces", expresó en Twitter el escritor Carl LeVan, quien agregó que el agresor fue detenido por la seguridad del evento y por miembros de la audiencia. "Algunos intrépidos miembros de la audiencia subieron al escenario". Según el diario The New York Times, Rita Landman, una doctora endocrinóloga que estaba en la audiencia, subió a la tarima después del ataque para ofrecer su ayuda. "Ella dijo que el señor Rushdie había recibido múltiples puñaladas, incluyendo una en el cuello y que había un charco de sangre bajo su cuerpo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Salman Rushdie Assault, Chautauqua, United States - 12 Aug 2022 Salman Rushdie Assault, Chautauqua, United States - 12 Aug 2022 | Credit: Joshua Goodman/AP/Shutterstock El autor británico de origen indio, de 75 años, fue condenado a muerte por el régimen islámico iraní en 1989 tras acusarlo de blasfemia por su novela Los versos satánicos, libro que generó polémica y manifestaciones de ciertos grupos islámicos. Tras recibir amenazas de muerte, Rushdie estuvo escondido por casi una década. El régimen teocrático iraní ofreció una recompensa de más de $3 millones a cualquiera que asesinara al escritor, reporta El país. Rushdie, un defensor de la libertad de expresión, fue presidente de PEN America. Su actual directora ejecutiva, Suzanne Nossel, condenó la agresión en un comunicado. "No podemos pensar en ningún incidente comparable de un ataque público violento contra un escritor literario en suelo estadounidense", dijo Nossel. "Rushdie ha sido atacado por sus palabras durante décadas" pero nadie ha logrado silenciarlo.

