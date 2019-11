¿Amor eterno? Famosos que han renovado sus votos matrimoniales By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Algunas de estas parejas esperaron mucho tiempo antes de renovar sus votos, mientras que otras ya no están juntas. Eche un vistazo a algunas de las parejas que, de alguna manera, volvieron a pasar por el altar. Empezar galería Salma Hayek y François-Henri Pinault Image zoom Salma Hayek/Instagram Después de nueve años de matrimonio, la pareja y padres de una hija renovó sus votos. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez Image zoom Jason Merritt/Getty Images El año pasado, la pareja renovó sus votos con una temática de la década de los años cincuenta. 2 de 11 Applications Ver Todo Thalía y Tommy Mottola Image zoom Rodrigo Vaz/FilmMagic La pareja renovó sus votos en la misma iglesia en la que se casaron. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Jennifer López y Marc Anthony Image zoom Shahar Azran/WireImage La pareja renovó sus votos en 2008, cuatro años después de casarse y tres antes de separarse. 4 de 11 Applications Ver Todo Lourdes Stephen y Michael Puchades Image zoom Cortesía Lourdes Stephen Después de 10 años de matrimonio, la pareja renovó sus votos. 5 de 11 Applications Ver Todo Amanda Miguel y Diego Verdaguer Image zoom Cortesia de Vesper PR Tras 40 años de matrimonio, los artistas decidieron renovar su compromiso. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Beyoncé y Jay Z Image zoom Larry Busacca/PW/WireImage Mientras estaban de gira, los dos renovaron sus votos. 7 de 11 Applications Ver Todo Mariah Carey y Nick Cannon Image zoom Charley Gallay/Getty Images For Nickelodeon Mientras estuvieron casados renovaron sus votos en varias ocasiones, lo que no evitó que finalmente se divorciaran. 8 de 11 Applications Ver Todo David y Victoria Beckham Image zoom Mike Marsland/WireImage En 2017, la pareja decidió decir sí nuevamente. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Michael Douglas y Catherine Zeta Jones Image zoom Steve Granitz/WireImage La pareja renovó sus votos en 2012. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View image ¿Amor eterno? Famosos que han renovado sus votos matrimoniales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.