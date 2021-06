Salma Hayek y Angélica Vale tendrán estrella en Hollywood Dos actrices mexicanas, Salma Hayek y Angélica Vale, recibirán su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2022. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La organización Hollywood Walk Of Fame dio a conocer las personalidades que en el 2022 tendrán su estrella en el Paseo de la Fama. En esta lista se encuentran las mexicanas Salma Hayek y Angélica Vale. La primera por su trabajo cinematográfico y la última en la categoría de teatro o actuación en vivo. Ambas actrices no ocultaron su emoción y se pronunciaron ante este anuncio. "Hoy estoy combinando una imagen tbt con una noticia muy reciente, porque esta imagen representa lo sorprendida y feliz que me puse cuando mi equipo me mostró el anuncio de que me han dado la estrella en el paseo de la fama de Hollywood", mencionó Hayek en su cuenta de Instagram. "Gracias a los fans por su apoyo a lo largo de los años". La protagonista de la película El callejón de los milagros acompañó este mensaje con una donde se le ve emocionada. Salma Hayek y Angélica Vale Credit: Todd Williamson/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images/ Estrella TV SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Vale hizo lo propio al postear una imagen donde se muestra feliz, con la cara de sorpresa y emoción ante la noticia. "Esta es la cara de alguien que se acaba de enterar que va a tener su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Espera… ¡¿Qué?! ¡¿Mi nombre en una estrella… en Hollywood?! ¡¿Qué?! ¡¡¡¡¡Si!!!! ¡¡¡No puedo creerlo!!! ¡¡¡Estoy muy feliz!!! ¡¡Gracias, gracias, gracias!!", escribió para acompañar la instantánea que publicó en la misma red social. Otros latinos que tendrán este reconocimiento son los integrantes del grupo mexicano Los Huracanes del Norte, quienes tendrán este reconocimiento en la sección dedicada a la música.

