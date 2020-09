Salma Hayek comparte fotos en traje de baño hace 20 años y ahora. ¿En cuál se ve mejor? Salma Hayek sorprende a sus seguidores en Instagram compartiendo fotos suyas en traje de baño. La primera fue hace 20 años y la segunda es actual. ¡Mira las imágenes! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sin duda Salma Hayek es como el buen vino y se pone mejor con los años. La actriz mexicana compartió dos fotos suyas en traje de baño en Instagram. Una de ellas fue tomada hace 20 años cuando fue modelo de una campaña para H&M en 1999. La segunda foto, en la que también luce un traje de baño color marrón, fue tomada recientemente, en el 2020, y muestra a la estrella de Hollywood tomando el sol en un trampolín presumiendo sus envidiables curvas. "Más de 20 años después de la foto de ayer", escribió Hayek junto a la sensual imagen. Sus seguidores la llenaron de piropos. "Estás mucho mejor ahora", comentó un fanático. "Eres la chica más bella del mundo", le escribió otro. La estrella de películas como Frida, Like a Boss y How To Be a Latin Lover también compartió una despampanante foto con un traje de baño amarillo para celebrar su cumpleaños 54 en septiembre. "Estoy muy agradecida y orgullosa de todos y cada unos de mis 54 años. Gracias por todos las felicitaciones, especialmente a mis fans que hicieron un Instagram especial para mi cumpleaños. ¡Qué regalo!" La también activista y empresaria está orgullosa de su edad y celebra su belleza en cada etapa de su vida. También ha publicado fotos sin maquillaje, mostrando que la belleza real es natural y no se esconde. ¿Cuál será el secreto de su eterna juventud? Sin duda la felicidad y paz que proyecta son parte de esa fórmula mágica.

