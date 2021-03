¿Salma Hayek sufrió un accidente? La actriz comparte una foto lesionada La estrella mexicana Salma Hayek preocupó a sus fanáticos al compartir una foto de una reciente lesión. ¿Qué pasó? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Salma Hayek preocupó a sus seguidores en Instagram al compartir una foto donde aparece lesionada. La estrella mexicana no dio los detalles del accidente que sufrió, pero publicó una foto donde se ve acostada con un pie herido. "La mejor lectura cuando te falseas un tobillo, es un libro sobre Frida", escribió junto a la foto, donde se ve leyendo un libro sobre la pintora mexicana Frida Kahlo, a quien intepretó en la película Frida. "Que te recuperes pronto", le deseó un seguidor. "Espero que sanes pronto", comentó otra fanática. La también empresaria y activista de 54 años tenía una bolsa de hielo sobre su pie herido. La actriz seguramente recibirá toda la atención y los mimos de su esposo Henri Francois-Pinault y su hija Valentina Paloma durante su recuperación en casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hayek es una gran aventurera. La actriz recién compartió fotos en el desierto con su hija montando carros fourtrack y disfrutando de un espectacular atardecer. No sabemos cómo Hayek se lesionó el tobillo. Al parecer la actriz estaba de vacaciones ya que hace dos días compartió una deslumbrante foto en traje de baño con una piscina y playa de fondo. ¡Le deseamos que muy pronto se sienta mejor!

Share options

Close Login

View image ¿Salma Hayek sufrió un accidente? La actriz comparte una foto lesionada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.